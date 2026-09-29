Despedida de Messi: un club europeo anunció que no cederá a dos futbolistas argentinos

Para el partido ante Benín, que será el último del astro con la camiseta de la selección argentina, se espera que varios jugadores no convocados digan presente.

El 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la selección argentina . Además del encuentro, se espera un fuerte homenaje para el capitán, con la presencia de muchos de sus compañeros durante el largo ciclo con la camiseta albiceleste.

Pero esta tarde se confirmó, que la Roma no cederá ni a Nahuel Molina Lucero ni a Paulo Dybala para que se sumen al homenaje a Messi. Los motivos que expuso el club italiano se deben a "razones deportivas y logísticas" por el largo viaje que deberían hacer los futbolistas.

En el comunicado emitido en su página web, el club expresó su respeto hacia el astro argentino: "La AS Roma expresa su máximo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria trayectoria, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada muy especial".

Más allá de que ni Molina ni Dybala fueron citados por Lionel Scaloni en la lista de convocados para los tres amistosos, ambos fueron una parte fundamental del título en Qatar 2022, por lo que se esperaba su presencia.

¡¡DYBALA Y MOLINA SE PERDERÁN LA DESPEDIDA DE MESSI!!



"La elección del club se basó en razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales", informó el club



No jugarán ante Benín (06/10) en… pic.twitter.com/EePwwe7rOJ — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2026

Los tres jugadores desafectados de la selección argentina

Los futbolistas Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada quedaron desafectados del plantel de la Selección argentina que enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia y en otros dos amistosos a Burkina Faso y Benín.

"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes", comenzó el comunicado en redes de la Selección. "El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", aseguró sobre el jugador de Estudiantes de La Plata y de Boca, respectivamente.

#SelecciónMayor Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos.



En tanto, Tobías Andrada,… — Selección Argentina (@Argentina) September 29, 2026

Con esta confirmación, Palacios podrá estar presente en el duelo clave ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que Flores estará disponible para el duelo frente a Unión el viernes en La Bombonera.

Por otro lado, el mediocampista de River, Tobías Andrada, tampoco estará dentro de la nómina: "En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria". Esto se debe a una lesión que venía arrastrando de sus encuentros con el Millonario.

Scaloni desmintió un llamado de River

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, negó en conferencia de prensa haber tenido cualquier tipo de comunicación con la dirigencia de River, que tiene DT interino hasta fin de año.

El director técnico aseguró que no va a “escuchar a absolutamente nadie” que le haga una propuesta hasta el último día del año, fecha hasta la cual se extiende su actual contrato con el seleccionado, el cual aún no fue renovado.

"LO DE RIVER NO ES CIERTO, NADIE ME CONTACTÓ"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, sobre los rumores que lo vincularon con el conjunto millonario. pic.twitter.com/w0n54Qjk0C — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2026

De todas formas, el DT también comentó sus intenciones de extender el vínculo que lo ata al representativo argentino, al afirmar que “la predisposición está de las dos partes”, pese a no haber aún avanzado en las negociaciones.

Lionel Scaloni desmintió haber mantenido conversaciones con la comisión directiva de River, que encabeza el presidente Stefano Di Carlo, sobre un futuro laboral.