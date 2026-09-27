A tiro del récord: el impresionante golazo de tiro libre de Lionel Messi con el Inter Miami

Leo acumuló su tanto número 76 por esa vía y está a tan solo dos de alcanzar la plusmarca de Marcelinho Carioca.

Lionel Messi volvió a dejar su sello en la MLS con una definición de tiro libre que le permitió a Inter Miami igualar el partido frente a Columbus Crew. El argentino apareció cuando su equipo estaba en desventaja y sorprendió a todos con un remate desde un ángulo muy cerrado que terminó directamente en el ángulo. Con esta conquista, el capitán de las Garzas alcanzó los 76 goles de tiro libre y quedó a solo dos del récord histórico de Marcelinho Carioca.

El encuentro presentó un escenario complicado para las Garzas, que necesitaba reaccionar y encontró en el mejor jugador del planeta la solución a través de una de sus especialidades. El rosarino se hizo cargo de una pelota parada desde el sector derecho, en una posición en la que muchos esperaban un centro al área. Sin embargo, el capitán argentino optó por buscar directamente el arco y ejecutó un remate de enorme precisión.

La pelota tomó una trayectoria inesperada y cayó justo sobre el ángulo superior derecho del arco rival, después de superar la barrera y dejar sin posibilidades al arquero. El disparo incluso impactó primero contra la red lateral antes de terminar dentro del arco, en una acción que generó la reacción inmediata de los hinchas presentes en el estadio. La cuenta oficial de la MLS también destacó la conquista del astro en sus redes sociales.

WOW! Messi from a near-impossible angle. pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

El tanto tuvo además una importancia especial por lo que representa para la estadística personal de Leo: con 76 tantos convertidos directamente de tiro libre durante su carrera profesional, el delantero quedó a apenas dos conquistas de alcanzar la marca de Marcelinho Carioca, quien aparece en lo más alto de los registros históricos con 78. De esta manera, cada nueva pelota parada que tenga el crack ex Barcelona puede acercarlo todavía más a una marca que lleva años vigente.

Detrás de ambos aparece una extensa lista de especialistas en esta faceta del juego. Jair Rosa Pinto, Roberto Dinamite y Juninho Pernambucano también forman parte de los principales registros históricos, mientras que Marcos Assunção, Siniša Mihajlovi, Jorge Aravena, Cristiano Ronaldo, Zico y Diego Maradona completan una nómina de grandes ejecutores que marcaron una época con sus remates.

La particularidad del nuevo gol de Messi es que llegó desde una posición especialmente difícil para intentar una definición directa. El ángulo era cerrado y la distancia obligaba a elegir entre buscar un compañero dentro del área o intentar una ejecución individual. El fantasista eligió la segunda opción y volvió a demostrar su magia con la zurda.

Lionel Messi a DOS GOLES de convertirse en el JUGADOR CON MÁS GOLES DE TIRO LIBRE en TODA LA HISTORIA DEL FÚTBOL.



1) Marcelino Carioca - 78.

2) LIONEL MESSI - 76.

2) Jair Rosa Pinto - 74.

4) Roberto Dinamite- 73.

5) Juninho Pernambucano - 72.



Se viene. … https://t.co/ktGxqF9eds pic.twitter.com/DtHTjK3sjb — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 27, 2026

Hasta cuándo tiene contrato Messi con el Inter Miami

A sus 39 años, Messi continúa acumulando registros individuales y protagonizando actuaciones decisivas en el fútbol estadounidense. Su vínculo contractual con Inter se extiende hasta el final de la temporada 2028, por lo que todavía cuenta con varias temporadas por delante para seguir sumando desde esa vía y acercarse al récord que actualmente pertenece a Marcelinho. Quizás rompa la plusmarca el 6 de octubre, cuando se despida de la Selección Argentina en el amistoso ante Benín que se disputará en el Monumental.