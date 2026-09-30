La selección juega su primer partido tras el Mundial 2026: hora, formación y TV

La Scaloneta vuelve al ruedo con tres partidos. Antes del homenaje a Messi, se disputarán otros dos encuentros.

La Selección argentina volverá a salir a la cancha este miércoles para medirse con Bolivia , en el comienzo de una fecha FIFA que tendrá un significado especial por lo que marcará para el equipo nacional.

El partido se disputará desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina . La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe .

Será la primera presentación de la Albiceleste después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 , definida en el tiempo extra. Para este compromiso, Lionel Scaloni tendría prácticamente definido el equipo , aunque todavía mantiene una duda en la zona ofensiva del mediocampo: Valentín Barco o Franco Mastantuono .

Sergio Dovio

Entre las novedades del equipo aparecen Agustín Giay y Facundo Medina, quienes se ubicarían en los laterales de la defensa. Medina ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, que durante los entrenamientos trabajó de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, en tanto, Exequiel Palacios ingresaría por Enzo Fernández, mientras que Nicolás Paz tendría un lugar desde el inicio para desempeñarse como enlace con los dos delanteros. La dupla de ataque estaría conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La fecha FIFA tendrá además un condimento especial por tratarse de los últimos partidos de Lionel Messi con la Selección argentina. El capitán disputará su último encuentro con la Albiceleste el martes 6 de octubre frente a Benín, en el Estadio Monumental.

Del otro lado estará Bolivia, que llega golpeada por sus últimos resultados. El seleccionado quedó eliminado en el Repechaje rumbo al Mundial 2026 tras perder ante Irak y, posteriormente, encadenó tres derrotas: 4-0 frente a Escocia, 4-0 ante Argelia y 2-0 contra Paraguay.

Aforo reducido

La particularidad estará en las tribunas, ya que el público no podrá ocupar la totalidad del estadio. La FIFA sancionó a la AFA por cánticos e insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios realizados por espectadores argentinos durante los partidos del Mundial 2026 ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. La medida también incluyó una multa económica.

La Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá cerrada, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual. A su vez, la Platea Este Roberto Gasparini estará reservada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales. La medida implica además el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

La previa

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Oscar Villegas.