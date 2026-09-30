Parece chiste pero es anécdota: qué le regalaron a Gallardo en su viaje a Japón

El flamante entrenador de la selección de Ecuador fue interceptado por un fanático de River en Asia.

Marcelo Gallardo vivió una particular escena en Japón. Ocurrió en la previa del partido que Ecuador disputará este jueves frente al seleccionado local por la Copa Kirin. El entrenador argentino se encontró con un hincha japonés de River que lo esperaba en el hotel de concentración y protagonizó un momento que terminó entre risas, fotos, autógrafos y un regalo muy especial.

El fanático aguardó la llegada del Muñeco vestido con la camiseta del Millo, acompañado por un mensaje en el que expresaba su admiración por el entrenador y su deseo de sacarse una foto con él. Cuando Gallardo apareció en el lobby, accedió al pedido y se acercó al hincha asiático.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado por una pequeña confusión. El entrenador quiso que ambos posaran juntos para la fotografía, mientras que el japonés parecía tener otra idea: quería entregarle un presente al técnico y que Gallardo se sacara una foto con el objeto.

El regalo era un muñeco de Dragon Ball, uno de los grandes símbolos de la cultura popular japonesa. Gallardo insistió en que el hincha también apareciera en la imagen y finalmente los dos terminaron posando juntos. La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales en estas horas.

Un JAPONÉS hincha de River le regaló un juguete de DRAGON BALL a MARCELO GALLARDO estoy muerto pic.twitter.com/J0fthZL5Ga — Enzo González (@enzogonzaalez) September 29, 2026

El encuentro no terminó allí. Otros aficionados locales se acercaron al entrenador argentino, quien se tomó fotografías y firmó autógrafos antes de regresar a la concentración de Ecuador. El cariño de los hinchas de River hacia Gallardo también se hizo visible en la camiseta que llevaba el fanático, con el número 10 y las copas que consiguió el Muñeco durante su etapa en el club.

La escena reflejó el alcance internacional que mantiene la figura del Muñeco después de sus años al frente de River. El entrenador argentino dejó una huella importante durante su ciclo en el club y su presencia en Japón generó el interés de los aficionados locales. En esta oportunidad, el protagonista fue un hincha que no quiso dejar pasar la posibilidad de encontrarse con el Muñeco durante su estadía en Yokohama y preparó un particular recuerdo para entregarle personalmente.

El segundo partido de Gallardo con Ecuador

Más allá de la anécdota, Gallardo se prepara para su segundo partido como entrenador de la Selección de Ecuador. El debut se produjo el pasado 24 de septiembre, con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur en Suwon.

Ahora, la Tricolor enfrentará a Japón este jueves 1 de octubre en el Nissan Stadium de Yokohama, en un encuentro correspondiente a la Copa Kirin. Será una nueva oportunidad para el técnico argentino, que durante esta gira por Asia busca conocer a fondo a sus futbolistas y comenzar a implementar sus ideas.

Mientras prepara el equipo para el compromiso, Gallardo se encontró con una muestra inesperada del alcance que todavía tiene su figura en el mundo River: a miles de kilómetros de Argentina, un hincha japonés lo esperó para conocerlo, regalarle un muñeco de Dragon Ball y llevarse una foto con el entrenador.