El brasileño bicampeón de Libertadores que recomienda libros y los convierte en éxito de ventas

Se trata de uno de los mejores mediocampistas de la última década en el Brasileirao y a nivel internacional.

Gustavo Scarpa suele ser noticia por lo que hace dentro de una cancha, pero desde hace un tiempo también encontró otra forma de llamar la atención: recomendar libros y compartir sus reflexiones sobre literatura en las redes sociales .

Esta vez, el impacto de una de sus elecciones fue inesperado: un clásico de León Tolstói se convirtió en un fenómeno de ventas en Brasil.

El mediocampista del Atlético Mineiro publicó el 2 de septiembre una extensa reseña de “La muerte de Iván Ilich” , una obra del escritor ruso publicada originalmente en 1886.

El video, subido a su canal de YouTube, superó las 700.000 reproducciones, mientras que un fragmento difundido posteriormente en Instagram alcanzó a más de un millón de personas.

El efecto se trasladó rápidamente a las librerías. El libro llegó al primer puesto entre los más vendidos de Amazon Brasil, mientras que las búsquedas sobre la obra también registraron un fuerte crecimiento en Google. Según datos citados por LA NACION, las consultas por el título aumentaron más del 70% respecto del mismo período del año anterior y se triplicaron en comparación con el mes anterior.

La elección de Scarpa no fue casual. “La muerte de Iván Ilich” cuenta la historia de un juez que, luego de enfermar gravemente, comienza a cuestionarse las decisiones que tomó durante su vida, el valor que le dio al éxito profesional y a las comodidades materiales y, finalmente, el sentido de su propia existencia.

En su análisis, el futbolista vinculó algunos de los planteos de Tolstói con sus propias reflexiones sobre la vida, el éxito y el lugar que ocupan los bienes materiales y el estatus social. El eje de la novela también pasa por la forma en que las personas que rodean al protagonista enfrentan su enfermedad y por la falta de empatía que encuentra en buena parte de su entorno.

Desde hace un tiempo Gustavo Scarpa, jugador del Mineiro, comenzó a recomendar libros desde su canal de Youtube.



Hace unas semanas recomendó La muerte de Iván Ilich de Tolstoi: hoy es el libro es el más vendido de Brasil. pic.twitter.com/9lGgakUZTR — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) September 29, 2026

De Instagram a YouTube

Scarpa comenzó a compartir sus lecturas en redes sociales hace varios años. Primero lo hacía principalmente a través de publicaciones breves, pero con el tiempo decidió llevar sus análisis a un formato más extenso en YouTube.

El brasileño ha recomendado obras de autores como Fiódor Dostoievski, William Golding, Franz Kafka y Elie Wiesel, además de clásicos de distintas épocas y géneros. Entre sus lecturas también aparecen títulos más populares como Harry Potter.

El fenómeno generado por la recomendación de Tolstói incluso trascendió las redes del propio jugador. Hinchas del Atlético Mineiro crearon “Galeitura”, un club de lectura inspirado en las recomendaciones de Scarpa, cuyo primer libro elegido fue justamente “La muerte de Iván Ilich”.

Así, mientras continúa su carrera como futbolista del Mineiro, Scarpa consiguió algo poco habitual para un deportista: que miles de personas se interesaran por un clásico de la literatura rusa más de un siglo después de su publicación.

Un futbolista consagrado

Gustavo Scarpa es bicampeón de la Copa Libertadores, campeón de dos Brasileirões, dos Campeonatos Paulistas, una Copa de Brasil y una Recopa Sudamericana con Palmeiras. Además, ganó la Primeira Liga y la Taça Guanabara con Fluminense, y sumó dos Campeonatos Mineiros con Atlético Mineiro. A ese palmarés le agrega una de sus principales características: una gran pegada, especialmente en tiros libres y remates de media distancia.