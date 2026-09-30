El equipo grande del fútbol argentino que fue embargado por otra deuda gigante

Un club importante recibió el reclamo de una suma millonaria. Los detalles que dieron a conocer a través de un comunicado.

Una vez más, San Lorenzo es noticia por su complejo estado a nivel dirigencial. No puede salir del caos y cuando parece que todo se va solucionando, aparecen distintas demandas que lo ponen de rodillas. En las últimas horas se supo que el elenco azulgrana adeuda una tremenda suma millonaria que deberá abonar.

Más allá de su presente futbolístico bueno, en comparación a su estado general, el club afronta distintas complejidades para avanzar. A través de un comunicado oficial, el club de renombre en el territorio nacional dio a conocer la situación de la institución frente al reclamo.

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude , con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución ", comenzó escribiendo el club a través de un comunicado expuesto a través de su web oficial.

Por otra parte, revelaron de cuánto dinero se trata: "La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses". En la aclaración, sumaron: "Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses".

En el cierre de su escrito, dejaron en claro que el entrenador fue una gestión de la anterior comisión directiva: "El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos".

San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.



La medida contempla un embargo por $415.614.932, a lo que se suman $124.000.000 en concepto… pic.twitter.com/bowyCkTWfT — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 29, 2026

Reunión caliente en Racing: Rojo pidió irse a Estudiantes pero Milito se negó

La crisis en Racing no tiene descanso: tras la derrota contra Boca por Copa Argentina, la Academia despidió a Juan Pablo Vojvoda del puesto de entrenador, y ahora tiene que afrontar el deseo de salida de Marcos Rojo, uno de los referentes del vestuario.

El defensor central es pretendido por Estudiantes de La Plata, club en el cual hizo los primeros pasos de su carrera, y que necesita incorporar a un jugador en ese puesto para las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

La respuesta de Racing a Estudiantes ante el interés por sumar a Marcos Rojo para las semis de la Libertadores.

La reunión Milito-Rojo

Desde que Estudiantes clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, tanto su técnico como la dirigencia sabían que no podrían contar en esa instancia con Leandro González Pírez y Tomás Palacios por acumulación de amarilla. Con poco recambio en el puesto de segundo marcador central, surgió la idea de incorporar un jugar, como hizo el Pincha en el 2009 con el Flaco Schiavi, que jugó a partir de semifinales.

Rojo fue uno de los nombres que surgió y luego de la eliminación de la Academia en Copa Argentina, uno de los pocos objetivos importantes que le quedaban en el año, el defensor decidió que quería volver al club que lo vio nacer.

En el marco de esa decisión, Rojo le pidió una reunión a Diego Milito, presidente de Racing, y según informó Olé, se vivió un clima acalorado en esa charla, con el ídolo mostrándose inflexible con el pedido del ex Manchester United.

Esto generó el enojo del jugador, que según comentó TyC Sports, le reclamó a Milito por no contestarle a su representante sobre esta propuesta. A pesar de que Estudiantes está dispuesto a pagarle un dinero a Racing por los tres meses que le quedan de contrato a Rojo, el presidente no está dispuesto a dejarlo ir.

Este martes, el defensor y referente no se entrenó con el grupo, por un "traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha", que se generó en el choque contra Facundo Cambeses en el encuentro por Copa Argentina. Sin embargo, se especula que tras la reunión con Milito, Rojo podría quedarse sin jugar hasta fin de su contrato, en diciembre de este año.