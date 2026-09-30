El insólito posteo de la esposa de un jugador de Estudiantes contra el arbitraje: "Cromañón, Nair Galarza y los rugbiers"

Fue luego de la derrota con polémica del Pincha ante Central en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional.

La derrota de Estudiantes ante Rosario Central en la final de la Supercopa Internacional dejó bronca en el equipo platense y también una serie de cuestionamientos al arbitraje de Darío Herrera . Pero una de las repercusiones más fuertes llegó después del partido, a través de las redes sociales de Melina Dibos , esposa de Leandro González Pírez.

La pareja del defensor del Pincha publicó un extenso mensaje en el que cuestionó distintos aspectos de la definición disputada en Santiago del Estero . Entre ellos, apuntó contra el penal sancionado a favor de Central , las demoras que sufrieron los hinchas de Estudiantes durante el viaje y la pirotecnia utilizada por la parcialidad rosarina.

“ Un papelón este partido. Un penal inventado. 40 micros retenidos a 100 km sin explicación. Central con pirotecnia todo el partido. Un penal no cobrado. Qué vergüenza ”, escribió Dibos.

El encuentro terminó con triunfo 3-1 para Rosario Central, que se quedó con la Supercopa Internacional. Una de las jugadas determinantes fue precisamente el penal sancionado contra González Pírez por una infracción sobre Enzo Copetti, que luego Ángel Di María convirtió para poner el 2-1.

Con el correr de las horas, la Liga Profesional difundió los audios del VAR correspondientes a esa acción. Allí, el equipo encabezado por Jorge Baliño consideró que el defensor de Estudiantes cometió una falta imprudente dentro de su propia área y recomendó sancionar el tiro penal.

Sin embargo, el descargo de Dibos no terminó con el análisis de las jugadas. La publicación subió todavía más de tono cuando hizo referencia a la violencia que puede rodear al fútbol argentino.

“En Argentina siempre hasta las últimas consecuencias. Va a llegar el día que maten a un árbitro y se va a terminar esta mafia”, escribió.

La frase fue uno de los puntos que mayor repercusión generó, ya que plantea un eventual episodio de violencia extrema contra un árbitro como consecuencia de los conflictos que, según su mirada, atraviesan al fútbol argentino.

Pero hubo todavía más. En el cierre de su publicación, la esposa de González Pírez realizó una comparación con distintos casos que tuvieron enorme impacto en la sociedad argentina.

“Como Cromañón, como Nahir Galarza, como los rugbiers. Hasta que alguien paga la condena y esto continúa”, expresó.

El mensaje de Dibos apareció en una noche particularmente caliente para Estudiantes, que además de perder la final protagonizó distintos cruces alrededor del arbitraje. El propio presidente del club, Juan Sebastián Verón, había manifestado su enojo por algunas decisiones de Herrera y terminó ingresando al campo de juego después del partido.

Así, la final que quedó en manos de Rosario Central continuó generando repercusiones fuera de la cancha. Y mientras el debate sobre las decisiones arbitrales siguió abierto, el posteo de la esposa de González Pírez sumó una nueva polémica por la referencia a la violencia contra los árbitros y por las comparaciones utilizadas en el cierre de su mensaje.

El durísimo informe de Darío Herrera

El árbitro neuquino detalló los supuestos insultos y amenazas que recibió.

"Hijos de re mil put*, hay que m*tarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de put*"., son los dichos que escuchó de Juan Sebastián Verón.

"Hijos de re mil put*, seca nucas de la AFA, corruptos", dijo el vicepresidente Pascual Caiella.

"Marcos Angeleri nos dijo que, con la plata que tenía él en el banco, podía pagarnos a todos durante toda la vida", cierra el informe.