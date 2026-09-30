La tremenda frase de Gaudio sobre Macri que se viralizó

El flamante candidato a presidente de Independiente habló en La Red y una de sus respuestas quedó para el recuerdo.

La confirmación de Gastón Gaudio como candidato a presidente de Independiente llegó acompañada de una declaración que rápidamente tomó protagonismo. El extenista fue consultado por su relación con Mauricio Macri y dejó en claro que no espera ningún tipo de intervención del expresidente en su proyecto para el club de Avellaneda.

Gaudio habló del tema durante una entrevista con Radio La Red , luego de hacer oficial su decisión de competir en las elecciones del Rojo. Ante la consulta sobre si Macri podría aconsejarlo o involucrarse en su candidatura, respondió de manera directa.

“A Mauricio lo conozco de otro rubro, nada que ver con Independiente. La gente que te dice ‘che, ¿Mauricio te dice algo de Independiente?’, no lo conoce a Mauricio. Él no hace nada para el otro. Hace solo lo que le conviene a él. ¡Imaginate si va a hacer algo por mí en Independiente!”, manifestó.

Los periodistas presentes, encabezados por Gustavo López, solo atinaron a reirse.

La relación personal, de todos modos, no quedó descartada. El extenista explicó que mantiene un buen vínculo con el exmandatario y que su mirada sobre él no está relacionada con su carrera hacia la presidencia de Independiente.

“Soy amigo de Mauricio; tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo el mundo”, sostuvo Gaudio. Y, sobre la posibilidad de recibir algún consejo relacionado con el club, agregó: “Pero no lo conocés, porque si pensás que Mauricio se va a meter en que yo tenga algo que ver con Independiente... Mauricio lo único que quiere es lo de él”.

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El Gato Gaudio describió a Macri como un tipo que "no hace nada por el otro" y que "lo único que quiere es lo de él"



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Gaudio confirmó su candidatura

Las declaraciones sobre Macri se produjeron en el mismo día en que Gaudio confirmó oficialmente que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones previstas para diciembre.

“Es una decisión difícil en mi vida. Tuve muchas veces ganas de estar, pero tenía otros compromisos y hoy llegó el día. Es una de unas responsabilidades más grandes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo. Es un club que amo y que es gigante”, expresó.

El campeón de Roland Garros en 2004 y ex capitán del equipo argentino de Copa Davis, también adelantó algunos de los lineamientos que pretende para su gestión.

Uno de los nombres que ya confirmó para acompañarlo es el de Ricardo Bochini, máximo ídolo de Independiente, a quien pretende darle un rol vinculado al asesoramiento futbolístico.

“Es mi ídolo de toda la vida, yo le dije que mi sueño era ser presidente de Independiente. Nunca nadie le dio el lugar que yo le quiero dar”, afirmó.

Además, Gaudio rechazó la posibilidad de transformar al club en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y defendió el carácter social de la institución.

“Todo lo que tengo en mi vida lo tuve por un club. Todo lo que me formé es por un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso. Independiente es gigante, el amor no se compra. La cultura en la Argentina es así, vos sos hincha de un club por la pasión que tenés”.

Mientras avanza con su candidatura, Gaudio también marcó distancia respecto de una eventual participación de Macri en su proyecto y sostuvo que su vínculo personal con el expresidente no implica una relación política o dirigencial dentro de Independiente.

Cabe recordar que Gaudio es emisario y representante del emir de Qatar en Argentina, un multimillonario muy poderoso qye además de ser el líder político de su país es amigo y socio de Macri.