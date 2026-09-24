Paliza: Marcelo Gallardo sufrió una dura goleada en su debut con Ecuador

El elenco sudamericano disputó un amistoso frente a Corea del Sur y fue goleado con contundencia en el primer partido de la era Gallardo.

Marcelo Gallardo tuvo un debut para el olvido con la Selección de Ecuador , un proceso que inició este viernes tras aceptar una propuesta que lo cautivó. Es el primer proyecto que aborda como DT desde su renuncia a River en febrero de 2026.

"Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas", había declarado sobre la decisión de tomar el control del seleccionado. Este viernes, el equipo fue superado por Corea del Sur en un amistoso internacional en el estadio Suwon World Cup Stadium, en territorio coreano.

En un duelo donde abundaron las tarjetas amarillas, principalmente para los sudamericanos, los asiáticos se impusieron con firmeza por tres goles. convertidos por Oh Hyeon-Gyu, Heung-Min Son y Dong-Gyeong Lee.

Cabe destacar que el seleccionado ecuatoriano sufrió las bajas de Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, figuras que tuvo el seleccionado en el Mundial 2026.

Los goles de Corea del Sur

Cómo formó y cuáles eran los suplentes de Ecuador

Titulares

(1) Hernán Galíndez

(17) Ángelo Preciado

(25) Jackson Porozo

(6) Willian Pacho

(7) Pervis Estupiñán

(21) Alan Franco

(15) Pedro Vite

(10) John Yeboah

(11) Keny Arroyo

(20) Nilson Angulo

(9) Jordy Caicedo

Suplentes

(12) Moisés Ramírez

(22) Gonzalo Valle

(2) Félix Torres

(19) José Hurtado

(5) Jordy Alcívar

(8) Anthony Valencia

(13) Juan Riquelme Angulo

(14) Alan Minda

(16) Jeremy Sarmiento

(18) Denil Castillo

(23) John Mercado

Entrenador: Marcelo Gallardo

Qué había dicho Gallardo en sus primeras palabras como DT del seleccionado

“Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, afirmó cuando recientemente había aterrizado en el Aeropuerto. .

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya había contactado a Gallardo antes de la llegada de Beccacece. El entrenador explicó que aquella posibilidad apareció dos años atrás, cuando aún conducía a River y atravesaba su segundo ciclo en el club. “Se presentó esta chance hace dos años, antes que Sebastián. En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, recordó. En aquella etapa, el equipo argentino buscaba recuperarse de una serie de resultados adversos y el ciclo terminó sin títulos.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sostuvo que ahora se siente preparado para conducir a un seleccionado y para asumir una tarea distinta a las que había desarrollado durante su carrera en clubes. “Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, expresó.

El nuevo técnico del combinado ecuatoriano destacó la composición del plantel que tendrá a disposición, con futbolistas jóvenes, presencia en equipos europeos y margen de crecimiento. Para Gallardo, esa generación es uno de los motivos que alimentan su expectativa ante el ciclo que comienza. “La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, señaló.

El entrenador evitó anticipar objetivos de títulos y puso el foco en la construcción de un equipo que represente a los hinchas. Ante una consulta sobre la posibilidad de conquistar trofeos, pidió moderación: “Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué”. Gallardo planteó que el proceso deberá apoyarse en una estructura sólida y en una identidad reconocible. “La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso”, explicó.

“Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y que he tenido por parte de los futbolistas. Eso despierta entusiasmo en los futbolistas, en mi persona y en un pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia”, dijo. La planificación incluirá una evaluación del formato de las Eliminatorias y de la eventual participación de más selecciones en el próximo Mundial. “De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar”, advirtió.