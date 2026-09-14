Marcelo Gallardo fue presentado como DT de Ecuador y un jugador decidió dar marcha atrás con su retiro por él

Un futbolista que había renunciado al seleccionado se mostró ilusionado por la llegada del múltiple campeón con River al seleccionado y tuvo fuertes referencias hacia el DT.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo un anuncio que sorprendió a nivel mundial aunque hace tiempo que los rumores sobrevolaban en el mundo del fútbol: Marcelo Gallardo , el DT múltiple campeón con River que en alguna oportunidad llegó a sonar para el Barcelona de España, fue confirmado como entrenador de la selección ecuatoriana.

"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo ", publicaron en las redes sociales oficiales. El impacto fue rápido en el país debido al alcance que tiene el líder estratégico que desde su salida del millonario, en febrero de 2026, al punto tal que un jugador decidió continuar representando a su país a pesar de haber comunicado su retiro de la misma.

“Había dicho que había terminado muy enojado del Mundial , después dije que siempre que Ecuador me necesite voy a estar, así que estaré a disposición porque será siempre un privilegio ser parte de la selección. Un entrenador de la talla de Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y sin dudas puede ser un paso hacia delante muy importante”. Quien esbozó esa frase luego de querer dar un paso al costado fue Hernán Galíndez , arquero de 39 años que tiene actualidad en Huracán de Parque Patricios.

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"Es un paso muy importante. Sin dudas, un técnico de ese nivel, no sé si está confirmado, pero es un paso muy importante que da la FEF“, sumó en diálogo con ESPN.

Una figura que fue subcampeón del mundo con la Selección Argentina se lanzó como DT

Sergio "Chiquito" Romero comenzó una nueva etapa después de colgar los guantes y ahora prepara su desembarco como entrenador. A los 39 años, el exarquero de la Selección Argentina ya rechazó algunas propuestas de la Liga Profesional porque quiere elegir con cuidado el primer paso de su carrera. “Jugué toda mi carrera pensando en ser técnico”, aseguró.

Los DT que Chiquito Romero tuvo como referentes

El misionero se retiró oficialmente en marzo de 2026, después de haber pasado por Argentinos Juniors, y dejó atrás una trayectoria de dos décadas, con 96 partidos en la Albiceleste, récord histórico para un arquero argentino. "Dirigir en Racing sería una locura", sentenció el subcampeón del mundo, que es hincha del cuadro de Avellaneda.

La idea de dirigir comenzó a tomar forma mucho antes de su retiro. El golero recordó especialmente la influencia de Diego Simeone, a quien tuvo como compañero en la Academia y vio transformarse de futbolista en entrenador cuando asumió tras la salida de Reinaldo “Mostaza” Merlo. “Vi los cambios que hizo con el grupo y con sus compañeros al pasar a ser la cabeza del equipo”, contó. Incluso relató que el Cholo lo llevaba en su camioneta durante los dobles turnos y hablaba permanentemente de fútbol.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca.

Su posición también fue determinante para desarrollar esa mirada. Como arquero, el ex Manchester United tuvo durante años una visión privilegiada de todo lo que ocurría delante suyo y se acostumbró a ordenar a sus defensores para corregir espacios y evitar situaciones de gol. A eso sumó el aprendizaje de haber trabajado con técnicos de enorme trayectoria: Alejandro Sabella, Diego Maradona, Alfio Basile, Gerardo Martino, Louis van Gaal, José Mourinho y Claudio Ranieri.

El exguardameta también explicó que su análisis del fútbol argentino no se limita a los equipos grandes. Mira la Premier League, la Serie A, la liga española y sigue especialmente el torneo local, incluso partidos de la B Nacional y del fútbol femenino. Para él, la principal característica del campeonato argentino es la intensidad: “Es muy duro y sumamente físico”. “Si no tenés hambre, no podés jugar al fútbol”, sostuvo.

Las anécdotas de Chiquito Romero con Lionel Messi

Esa palabra, hambre, también apareció cuando habló de Lionel Messi, con quien compartió diez años de Selección. Romero recordó los momentos difíciles que atravesó el equipo durante la Copa América 2011 y destacó la capacidad del capitán para asumir responsabilidades. A su entender, el crecimiento de Leo como líder fue progresivo: primero convivió con referentes como Juan Sebastián Verón, Juan Román Riquelme, Walter Samuel, Roberto Ayala y Javier Zanetti, y luego ocupó ese lugar junto a Javier Mascherano y Martín Demichelis.

Más allá de los títulos y los grandes escenarios, Romero guarda recuerdos íntimos del 10: contó que puertas adentro era el mismo compañero que se sentaba a tomar mates o jugar al truco y que, durante las concentraciones, podía compartir una película con un grupo de futbolistas. También recordó una jugada de entrenamiento en la que, durante un reducido, Messi le hizo dos caños y un sombrero al mismo rival.