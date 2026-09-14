La explosión de Vojvoda en conferencia de prensa tras otra derrota de Racing

El técnico de la Academia se expresó luego de la caída como visitante Ante Huracán.

Juan Pablo Vojvoda explotó después de la nueva derrota de Racing y protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión. El entrenador de la Academia habló luego del 2-1 ante Huracán , dejó en claro que no piensa abandonar a sus jugadores y respondió con dureza a quienes cuestionan su continuidad al frente del equipo.

Racing atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura. Después de nueve fechas, permanece último en la Zona B con apenas cinco puntos , producto de una victoria y dos empates. La derrota ante Huracán volvió a profundizar la crisis y puso nuevamente al técnico en el centro de las críticas.

Vojvoda, lejos de esquivar la situación, decidió responder. Y lo hizo con una frase que reflejó el estado de ánimo con el que atraviesa este complicado presente: "¿Pero qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también".

El entrenador sostuvo que todavía observa un equipo comprometido y negó que sus dirigidos estén entregados. "Yo no veo un equipo que esté entregado, que esté desparramado en el campo de juego o que no tenga una idea ni sepa jugar. No lo veo ni en el primero ni segundo tiempo", manifestó. Y agregó: "Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos".

La conferencia subió de temperatura cuando fue consultado directamente por las críticas. Vojvoda asumió su responsabilidad, aunque rechazó la idea de abandonar el proceso por los malos resultados: "No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores. No me siento con esos valores".

El DT también reconoció que atraviesa días difíciles y admitió que la situación le genera una enorme presión. "Calma para mis adentros que estoy hirviendo también", expresó, en una de las frases que mejor reflejó la tensión que vive Racing.

La fuerte frase de Vojvoda

Pero el momento más fuerte llegó cuando habló de quienes reclaman su salida. Visiblemente molesto, fue contundente: "Yo soy el máximo responsable de eso. Si todos dicen 'andate, andate, andate", 'que descomprimís', que 'andate que no servís', yo no me siento que no sirvo. Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva".

Después profundizó sobre el dolor que le provoca el presente de la Academia: "Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Qué querés, que te diga otra cosa? Es lo que siento".

"SI TODOS DICEN ANDATE, QUE NO SERVÍS... YO NO ME SIENTO QUE NO SIRVO, SIENTO QUE NO GANO PARTIDOS Y ME DUELE"



Vojvoda protagonizó un intenso momento en conferencia, luego de la derrota ante Huracán con la cual Racing sigue ÚLTIMO en la Zona B del #TorneoClausura pic.twitter.com/LR4Vjn0k71 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

Para Vojvoda, la solución inmediata es sencilla de explicar, aunque mucho más difícil de conseguir: ganar.

"Ganar un partido, ganar un partido va a descomprimir el ganar un partido. Y después seguir trabajando, tampoco somos el gran equipo ni el peor equipo", señaló.

El entrenador también pidió respaldo para sus futbolistas, especialmente en un contexto que considera extremo: "Estamos en una situación extrema, donde hay que tener el carácter, la fortaleza y la inteligencia para saber jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de momentos". Y lanzó un pedido directo: "No sé al entrenador, pero a los jugadores hay que apoyarlos".

Mientras el Clausura se convirtió en una pesada carga para Racing, la Copa Argentina aparece como la gran posibilidad para cambiar el rumbo del semestre. La Academia ya superó dos instancias con Vojvoda y está instalada en los cuartos de final, mientras que en la tabla anual quedó lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Por ahora, el técnico no piensa dar un paso al costado. "De este momento se sale caminando despacio, se sale a flote tratando de salir como sea y le estoy poniendo todo mi trabajo y mi esfuerzo", aseguró. Y cerró con una imagen que resumió el delicado presente: "Ahora la herida está abierta y nos sangra. Es una situación difícil y hay que juntarse entre todos para parar esta situación".