El hombre está internado en estado reservado. La mujer fue demorada y puesta a disposición de la justicia.

Salvaje pelea en el barrio Gran Neuquén: discutió con su pareja y lo apuñaló en el cuello con un tramontina

Una pelea de pareja en el barrio Gran Neuquén terminó con un hombre apuñalado en el cuello y trasladado de urgencia al hospital. Por el hecho, su mujer fue demorada y quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

El episodio ocurrió el pasado jueves 10 de septiembre, en inmediaciones de las c alles Cayastá y Doctor Ramón , en el oeste de Neuquén capital . Un transeúnte alertó a la Policía sobre la presencia de una persona herida con un arma blanca y motivó la intervención del personal de la jurisdicción de la Comisaría 16.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la pareja en la vereda . La mujer, de 20 años, estaba arrodillada y sostenía sobre su regazo la cabeza del hombre, de 27 años, mientras intentaba contener con una mano el sangrado de la herida.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades solicitaron una ambulancia para asistirlo y trasladarlo de emergencia.

“Se le fue la mano”

El coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Confluencia, comisario Antonio Muñoz, brindó detalles del procedimiento durante entrevistas radiales.

“La mujer se encontraba arrodillada en el piso, sosteniendo en su regazo la cabeza de su pareja y tapando la herida con la mano”, relató el comisario sobre la escena que observaron los efectivos. “La mujer se encontraba arrodillada en el piso, sosteniendo en su regazo la cabeza de su pareja y tapando la herida con la mano”, relató el comisario sobre la escena que observaron los efectivos.

El hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Heller y, posteriormente, derivado al Hospital Provincial Neuquén, donde quedó internado en terapia intensiva.

En cuanto a las circunstancias de la agresión, el comisario señaló que los testimonios recolectados permitieron establecer que hubo “peleas previas dentro de la vivienda” entre ambos antes de que el hombre resultara herido.

Además, Muñoz indicó que, durante la intervención inicial, la mujer habría reconocido ante los efectivos que había lesionado a su pareja y manifestó que “se le había pasado la mano”.

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Allanamientos y una mujer detenida

A partir de las primeras averiguaciones, intervino la Fiscalía de Homicidios. La fiscal Lorena Juárez dispuso inicialmente la detención de la mujer y ordenó un relevamiento de cámaras y un allanamiento.

La inspección se realizó en la vivienda vinculada al hecho, un monoambiente en cuyo interior los investigadores observaron un importante desorden, de acuerdo con lo informado por Muñoz.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que presuntamente habría sido utilizado en la agresión.

También se incautaron el teléfono celular de la mujer y prendas de vestir de ambos involucrados.

Sebastian Fariña Petersen

Según indicó Muñoz, el paciente se encontraba estable, aunque debió ser intubado para resguardar sus vías respiratorias.

El jefe policial también precisó que no había sido intervenido quirúrgicamente y que permanecía bajo controles médicos.

Cómo sigue la causa por la discusión de pareja

En una primera instancia, la joven atacante permaneció detenida. Luego, la fiscalía dispuso su notificación y libertad supeditada a la causa.

El jefe policial también aclaró que, tras consultar los registros de las unidades, no encontraron antecedentes de hechos similares relacionados con estas personas.