El Cuti Romero contó quién lo eligió como capitán de la Selección Argentina: "Es hermoso"

El defensor dio detalles de las charlas con Lionel Messi y Scaloni en las que se definió su designación.

El Cuti Romero contó cómo se produjo su designación como nuevo capitán de la Selección Argentina tras la salida de Lionel Messi . El defensor reveló que el propio astro rosarino, junto con Lionel Scaloni, tomó la decisión de que fuera el encargado de portar la cinta. “ Me eligió para que sea el capitán y para mí es una linda responsabilidad”, explicó.

El zaguero del Atlético de Madrid destacó especialmente que la elección haya sido realizada por quien durante años llevó la cinta del combinado nacional. “Que lo haya hecho él junto al entrenador es algo hermoso” , agregó. El surgido en Belgrano ya tuvo su estreno como capitán durante el amistoso disputado ante Bolivia en Córdoba, donde Argentina se impuso 4-0 y el defensor convirtió uno de los goles.

La ausencia de Leo durante esta fecha FIFA también fue mencionada por el central, quien reconoció que la presencia del delantero se extraña dentro del plantel. “Se hace extraño que no esté. Obviamente, que iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia”, expresó. El central, por lo pronto, volverá a reunirse con sus compañeros para su despedida.

El último partido del mejor jugador del planeta con la Albiceleste está previsto para el martes 6 de octubre frente a Benín. El encuentro marcará su regreso al equipo después de la reciente etapa internacional y será el escenario elegido para su homenaje. El defensor también habló sobre la relación personal que mantuvo con el crack del Inter Miami y reconoció que le hubiera gustado demostrarle con mayor frecuencia el afecto que siente por él.

“Le dije que me arrepiento de no haberle demostrado tanto ese amor que siempre le tuve. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa”, manifestó sobre el futbolista con quien compartió gran parte del ciclo de Scaloni. Romero además destacó las enseñanzas que recibió durante su convivencia con el capitán saliente. “Aprendí mucho de él. Siempre lideró de ese lado que nunca se puso por delante de nadie”, sostuvo.

Cuti Romero, emotional, talking about Leo Messi:



"I always get emotional watching the video from when we beat England. Everyone was applauding him, and he was pointing to the team. He chose me to be captain, and that’s something beautiful.



"My way of showing love is… pic.twitter.com/5SyPKvNYLJ — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) October 2, 2026

“Para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y encima una persona brillante”, afirmó el actual jugador del Atlético de Madrid. Sus declaraciones se produjeron en los días previos al homenaje que tendrá el rosarino, mientras la Selección atraviesa una etapa de renovación en su conducción y en la composición del plantel.

Los mensajes de la Scaloneta dedicados a Lionel Messi

Antes de la despedida, Scaloni y varios integrantes del equipo también le dedicaron mensajes al 10. El entrenador aseguró estar “eternamente agradecido” por haber compartido el recorrido con él y definió su paso por el combinado nacional como una “historia maravillosa”. El técnico dirigió a Messi en 78 partidos y consiguió cuatro títulos durante ese período.

Lisandro Martínez habló en representación de sus compañeros y aseguró que todos tienen “un amor impresionante por él”, mientras que Alexis Mac Allister describió como “irrepetible” la experiencia de haber compartido cancha con el capitán. Julián Álvarez, por su parte, recordó que Messi fue su ídolo desde chico y una referencia durante su carrera.