Increíble: qué puesto ocupa Lionel Scaloni en el ránking de los DT de selecciones con mayor salario

El técnico de la Selección Argentina figura dentro del top 10, pero muy lejos de los primeros escalafones de la lista.

Lionel Scaloni aparece entre los entrenadores de selecciones nacionales con mayores salarios del mundo, aunque muy lejos de los primeros puestos. Según un ránking publicado por el diario alemán Bild, el técnico de la Selección Argentina percibe unos 2,3 millones de euros por temporada y ocupa el noveno lugar de la nómina.

El primer puesto corresponde a Carlo Ancelotti , actual entrenador de Brasil, con un ingreso estimado en 10 millones de euros anuales. El italiano asumió al frente del combinado brasileño en mayo de 2025, luego de finalizar su exitoso ciclo en Real Madrid, y quedó como el estratega con la remuneración más elevada de acuerdo con las cifras difundidas.

Detrás aparece Jürgen Klopp , quien tomó las riendas de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann y tiene contrato hasta 2030. El exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund cobraría alrededor de 7 millones de euros por año, cifra que lo convertiría en el técnico mejor remunerado de la historia de la Federación Alemana de Fútbol.

El tercer lugar también está ocupado por un argentino. Mauricio Pochettino, actual entrenador de Estados Unidos, tendría un salario anual de 6,8 millones de euros, mientras que Thomas Tuchel, conductor de Inglaterra, aparece cuarto con una remuneración estimada en 6 millones. De esta manera, cuatro de los primeros puestos corresponden a entrenadores de selecciones de Europa y América.

El quinto lugar es para Luis de la Fuente, quien dirige a España y percibiría unos 5 millones de euros por temporada. Según Bild, el entrenador español cobraba cerca de 2 millones antes de la conquista del Mundial, resultado que habría derivado posteriormente en una mejora de sus condiciones contractuales.

Este es el ranking de ENTRENADORES DE SELECCIONES MEJOR PAGADOS en todo el mundo:



1) Carlo Ancelotti : €10M

2) Jurgen Klopp : €7M

3) Mauricio Pochettino : €6.8M

4) Thomas Tuchel : €6M

5) Luis de la Fuente : €5M

6) Jorge Jesús : €4M

7) Zinedine Zidane… pic.twitter.com/cz9aqLBMnj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 2, 2026

Jorge Jesús figura sexto con 4 millones de euros, mientras que Zinedine Zidane ocupa el séptimo escalón con 3,6 millones. El francés asumió la conducción de Francia en reemplazo de Didier Deschamps, después de haber cobrado unos 12 millones por temporada durante su etapa como entrenador de Real Madrid.

Por encima del pujatense también aparece Xavi Hernández, recientemente designado como seleccionador de Países Bajos. El exentrenador de Barcelona tendría una remuneración cercana a los 3 millones de euros anuales, mientras que el campeón y subcampeón del mundo al borde de la línea de cal queda noveno con sus 2,3 millones, según las estimaciones difundidas por el periódico alemán.

La gran carrera de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina

El salario del santafesino se encuentra así por debajo de varios entrenadores que también cuentan con experiencia en clubes de primer nivel. Sin embargo, su contrato está vinculado a una etapa particularmente exitosa para Argentina, con títulos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El listado también muestra diferencias importantes entre las federaciones. Ralf Rangnick, orientador de Austria, aparece décimo con 2 millones de euros; mientras que Ivan Jovanovic, de Grecia, percibiría unos 900.000. Veljko Paunovic, conductor de Serbia, cierra la lista entre los nombres mencionados, con aproximadamente 650.000 euros anuales.