AFA confirmó cuándo se jugará Boca - Banfield por las semifinales de Copa Argentina.

La Copa Argentina entra en etapa de definiciones y ya tiene confirmados los cruces de las semifinales: Boca contra Banfield y Atlético Tucumán con Platense lucharán por el pase a la gran final del certamen. En ese contexto, la AFA confirmó las fechas de los últimos tres partidos del torneo.

La fase de semifinales la abrirán el Decano y el Calamar: jugarán el miércoles 28 de octubre. Por el otro lado, el Xeneize y el Taladro definirán su pase a la final recién en el mes de noviembre, el sábado 14 de noviembre en plena fecha FIFA. Debido al apretado calendario que afecta al Xeneize, el encuentro se disputará una vez finalizada la fase de grupos del Torneo Clausura.

Sin embargo, aunque todavía no se conocen las sedes y los horarios, Boca y Banfield tienen dos estadios que pican en punta: el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.

Por otro lado, la final sufrió la reprogramación también: estaba estipulada para el 4 de noviembre, pero finalmente será el 2 de diciembre, cerrando el año calendario para el fútbol argentino.

Carlos Tevez anunció que hará su despedida en La Bombonera

Carlos Tevez confirmó que tendrá su partido de despedida en La Bombonera, cinco años después de haber anunciado su retiro como futbolista profesional. El Apache comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde presentó el evento con las frases “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. Todavía resta definir la fecha y el horario.

En paralelo, hoy comenzó a circular una cuenta de Instagram llamada “Adiós Apache”, que difundió el mismo concepto y una pieza gráfica vinculada con el homenaje. Por el momento, no fueron anunciados detalles sobre la venta de entradas ni el mecanismo que se utilizará para acceder al estadio. Según trascendió, el encuentro podría realizarse hacia fines de 2026.

La elección de diciembre aparece como una posibilidad debido al calendario deportivo de Boca y a las competencias que el equipo afrontará durante los últimos meses del año. Sin embargo, esa fecha todavía no fue confirmada oficialmente. Tampoco se informó si el evento tendrá un formato similar al que tuvo el partido de despedida de Juan Román Riquelme en 2023.

En aquella oportunidad, el actual presidente de la entidad organizó su adiós en la Bombonera con la participación de distintas figuras de su carrera. El Xeneize habilitó entonces la venta de localidades a través de Soy Socio y estableció prioridad para los socios de la institución: ese antecedente podría servir como referencia para definir el procedimiento correspondiente al homenaje del exdelantero.