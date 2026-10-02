Carlos Tevez anunció que hará su despedida en La Bombonera: cuándo es y cómo será la venta de entradas

El Apache anticipó que llevará a cabo un partido homenaje en el estadio de Boca. Se espera la presencia de figuras internacionales.

Carlos Tevez confirmó que tendrá su partido de despedida en La Bombonera, cinco años después de haber anunciado su retiro como futbolista profesional. El Apache comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde presentó el evento con las frases “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. Todavía resta definir la fecha y el horario.

En paralelo, hoy comenzó a circular una cuenta de Instagram llamada “Adiós Apache”, que difundió el mismo concepto y una pieza gráfica vinculada con el homenaje . Por el momento, no fueron anunciados detalles sobre la venta de entradas ni el mecanismo que se utilizará para acceder al estadio. Según trascendió, el encuentro podría realizarse hacia fines de 2026.

La elección de diciembre aparece como una posibilidad debido al calendario deportivo de Boca y a las competencias que el equipo afrontará durante los últimos meses del año. Sin embargo, esa fecha todavía no fue confirmada oficialmente. Tampoco se informó si el evento tendrá un formato similar al que tuvo el partido de despedida de Juan Román Riquelme en 2023.

CARLOS TEVEZ ANUNCIÓ SU PARTIDO DESPEDIDA.



Sería en DICIEMBRE en LA BOMBONERA. pic.twitter.com/Qmj5BUdBPo — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 2, 2026

En aquella oportunidad, el actual presidente de la entidad organizó su adiós en Brandsen 805 con la participación de distintas figuras de su carrera. El Xeneize habilitó entonces la venta de localidades a través de Soy Socio y estableció prioridad para los socios de la institución: ese antecedente podría servir como referencia para definir el procedimiento correspondiente al homenaje del exdelantero.

La excelsa carrera de Carlos Tevez y los posibles convocados al homenaje

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posibilidad de reunir a varios futbolistas que compartieron equipo con Carlitos durante su extensa trayectoria. El delantero jugó en Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua, además de integrar durante varios años la Selección Argentina.

Entre los nombres que podrían formar parte del evento aparece Lionel Messi, con quien Tevez coincidió en el combinado nacional, aunque nunca tuvieron una relación estrecha. También existe la posibilidad de que sean convocados futbolistas con los que compartió vestuario en Europa, como Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Park Ji-sung, Wayne Rooney, Paul Pogba y Sergio Agüero.

Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.



Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW — Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

El delantero construyó una parte central de su carrera en Boca, club en el que surgió de las divisiones inferiores y disputó 279 partidos, con 94 goles. Durante su primera etapa conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, además de la Copa Sudamericana en 2004 y distintos campeonatos nacionales.

Su recorrido internacional también incluyó títulos relevantes. Con el United ganó la Champions League y dos Premier League, mientras que con Manchester City obtuvo otro campeonato inglés. Además, integró el plantel de Juventus que alcanzó la final de la Champions League 2014-15, antes de regresar al fútbol argentino.

Después de retirarse como jugador, el Apache inició su carrera como entrenador. Dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres de Córdoba, en sus primeras experiencias al frente de equipos profesionales. Ahora prepara un nuevo capítulo vinculado con su trayectoria futbolística, esta vez como protagonista de un homenaje que promete ser emotivo.