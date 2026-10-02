El Rojo neuquino se armó con todo para la Liga Nacional Femenina y sumó una figura de selección

Independiente de Neuquén ya tiene plantel para afrontar una nueva temporada en la máxima categoría del básquet femenino argentino. Los detalles.

Independiente de Neuquén se prepara para volver a competir en la Liga Nacional Femenina y lo hará con una incorporación de jerarquía. El Rojo sumó a Josefina Torruela , quien llega a la institución después de varias temporadas jugando en el exterior y con una trayectoria que incluye pasos por las selecciones juveniles argentinas.

Torruela tuvo una extensa formación con la camiseta nacional. Entre 2014 y 2017 integró distintos seleccionados argentinos: disputó el Sudamericano U15 de 2014 , donde consiguió la medalla de bronce; el Premundial U16 de 2015; el Sudamericano U17 de ese mismo año, también con bronce; una gira internacional con la Selección Proyección en 2016 y el Mundial FIBA 3x3 U18 en 2017. Ese año, además, obtuvo la medalla de plata en el Torneo de Habilidades del Mundial FIBA 3x3 U18.

Su carrera de clubes también tiene un recorrido particular. En Argentina jugó la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata en 2017 y Ameghino de Villa María en 2018. A partir de allí comenzó una etapa internacional que la llevó por Italia, Chile y España .

En Italia defendió las camisetas de Salerno Basket ’92, Senigallia y Marigliano, además de disputar una temporada con Ariano Irpino. En España pasó por Almería, Granada y Cerdanyola del Vallès, mientras que en Chile jugó para Valdivia.

Sus últimas temporadas fueron en Marigliano, en la Serie B italiana. En 2023/24 alcanzó el subcampeonato regional y las finales nacionales por el ascenso, mientras que en las temporadas 2024/25 y 2025/26 volvió a competir con el mismo club. En la última campaña repitió el subcampeonato regional y la presencia en las finales nacionales por el ascenso.

Un plantel con gol e intensidad

La llegada de Torruela se suma a un plantel que tendrá varios nombres conocidos para el básquet neuquino. Jacqueline “Jacky” Soto regresará al club después de haber sido protagonista del ascenso de 2024 a la Liga Nacional, mientras que también volverán Belén Alegre, integrante del Federal 2023, y Sofía Cabrera, quien tuvo un paso por el Rojo en el Federal 2021.

El equipo contará además con Lourdes Briones, de Centenario y con pasado en Riachuelo y Chañares; Ornella Santelli, alera riojana que ya vistió la camiseta de Independiente; y Valentina Numa, alera oriunda de Villa Sarmiento. El plantel se completa con varias juveniles y jugadoras de la cantera.

El cuerpo técnico estará encabezado por el experimentado Gabriel Del Elegido, acompañado por Natalia Osores como asistente y Nadina Sosa como preparadora física.

Una primera fase picante

En su segunda participación seguida en el certamen de elite, Independiente tendrá una zona exigente junto a Boca, Vélez Sarsfield, Peñarol de Mar del Plata, Quilmes de Mar del Plata y Unión de Bahía Blanca.

El xeneize se armó con un súper equipo y es el gran candidato al título, pero el Rojo no se achica y quiere dar pelea.

El debut está previsto para el domingo 11 de octubre, cuando el Rojo se presente como local en La Mística Caldera. Y lo hará con una cara nueva que llega con experiencia internacional, pasado en la Selección Argentina y varios años de competencia fuera del país: Josefina Torruela.