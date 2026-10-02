Burkina Faso no llegó a Argentina y peligra el amistoso del sábado en el Monumental: qué pasó con el vuelo

El plantel africano sigue en Casablanca a menos de 24 horas del partido. El próximo compromiso de la Selección será el próximo martes, en la despedida de Lionel Messi.

El segundo partido de la triple fecha FIFA de la Selección Argentina está en riesgo. Burkina Faso todavía no llegó al país a menos de 24 horas del pitazo inicial: el plantel africano sigue en Casablanca, Marruecos, cuando debería haber aterrizado en Buenos Aires desde el martes 29 de septiembre. El amistoso está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 horas en el Estadio Monumental de Núñez.

Según informó Infobae, el avión que debía trasladar al plantel africano desde Marruecos hasta Buenos Aires todavía no despegó. El detrás de escena indica que los jugadores de Burkina Faso habían acordado una serie de condiciones que la AFA debía brindar, pero que finalmente no cumplió. Ante ese escenario, los jugadores decidieron dilatar el viaje hasta que se cumpla lo pactado.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado este viernes al mediodía en el que explicó su versión. "El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación", señaló el organismo.

En el mismo comunicado, la FBF indicó que desde el incidente "el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires", pero que "las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores".

La ministra de Deportes de Burkina Faso, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la FBF, Oumarou Sawadogo; y el embajador del país en Marruecos, Mamadou Coulibaly, se comprometieron personalmente a buscar una solución.

El seleccionado africano, ubicado 62° en el ranking FIFA y 12° en su continente, llega tras igualar 1 a 1 con Benín el pasado viernes 25 de septiembre y superar 1 a 0 a República Centroafricana por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027.

La Selección ya venció 4-0 a Bolivia y Messi llegó a Rosario para su despedida

La triple fecha FIFA arrancó bien para la Albiceleste: el martes 30 de septiembre venció 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer partido oficial del ciclo post-Mundial 2026. El Monumental operará con aforo al 50% —igual que el Kempes— como consecuencia de la sanción que impuso FIFA por los incidentes registrados al cierre de la final del Mundial.

Este viernes por la mañana aterrizó en el aeropuerto de Rosario con su avión privado Lionel Messi, acompañado por su familia. El eterno capitán llegó a su ciudad natal con la vista puesta en el amistoso del martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental, que está previsto como su despedida oficial de la Selección Argentina tras más de dos décadas.

En caso de no resolver los inconvenientes en las próximas horas, el encuentro tendrá que ser suspendido, ya que hay muchas horas de diferencia y los futbolistas no tendrían descanso.