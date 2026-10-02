Messi ya está en el país para su despedida de la Selección: ¿juega este sábado?

El capitán de la Selección argentina llegó al país para oficializar su retiro del combinado nacional el próximo martes. Hay expectativa sobre una posible aparición en el amistoso de este sábado.

Las miradas están puestas en ese último amistoso programado para el martes 6 de octubre ante Benín donde estará presente, pero previo a eso habrá otro amistoso frente a Burkina Faso en el Monumental en el que hay máxima expectativa.

El '10' aterrizó en el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas", de su Rosario natal, para estar con su familia. Se espera que pronto viaje a Buenos Aires para entrenar con el plantel y cerrar una etapa gloriosa con la albiceleste que también tuvo etapas oscuras que fueron superadas.

Quiénes lo acompañaron

Junto a él, llegaron al territorio nacional Antonela Roccuzzo, su pareja, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre Celia, quienes estarán junto a él en estadio el estadio donde hace su localía el combinado nacional.

¿Juega el sábado?

“Leo viene el fin de semana (a Buenos Aires), después del partido del 3. Pero si quiere venir a jugar el 3, puede, no tiene problema. En principio, viene después de ese partido", había declarado el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

En principio el jugador fue citado por el DT para el duelo del martes 6, pero la puerta está abierta para que esté presente ante Burkina Faso este sábado. Sin embargo, todo está sujeto a la decisión del capitán entendiendo que por parte del cuerpo técnico tiene las puertas abiertas.

Lionel Messi será homenajeado el próximo martes.

Los partidos amistosos de la Selección

vs Burkina Faso (sábado 3 de octubre, 21.00)

(sábado 3 de octubre, 21.00) vs Benín (martes 6 de octubre, 20.00)

La Selección Argentina le ganó a Bolivia 4 a 0: todos los goles

La Selección Argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, abrió su fecha FIFA con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en un amistoso internacional.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni en el primer amistoso, que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, los hicieron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

El primer gol lo hizo a los 19 minutos de la primera mitad Lautaro Martínez, quien recibió tras un buen pase en profundidad del mediocampista Alexis Mac Allister y, luego de que la pelota le quedara atrás por chocarle con el taco, pudo acomodarse para abrir el marcador con un muy preciso remate cruzado.

Solo 10 minutos después, cuando estaba por cumplirse la media hora de juego, Paz estiró la ventaja con una exquisita definición al picar la pelota por encima del arquero boliviano Guillermo Viscarra. El actual jugador del Como de Italia había quedado solo tras una increíble asistencia del mediocampista Exequiel Palacios.

Sobre el final de la primera mitad, el delantero Julián Álvarez pudo haber estirado la ventaja a quedar mano a mano con el arquero rival, pero tardó mucho en definir.

Ya en la segunda mitad, la Selección argentina selló la goleada primero con el gol de cabeza de Romero tras un muy buen tiro de esquina de Paz, mientas que a los 41 del complemento López convirtió el 4-0 definitivo con una definición bien de goleador dentro del área.

La síntesis del partido entre la Selección Argentina y Bolivia

Amistoso internacional

Argentina 4 – 0 Bolivia

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jhon Ospina (Col)

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Roberto Carlos Fernández, Marcelo Torrez, Efrain Morales, Diego Arroyo, Yomar Rocha; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Jesús Maraude y Miguelito. DT: Oscar Villegas.

Goles en el primer tiempo: 19m. Lautaro Martínez y 29m. Nicolás Paz (A).

Goles en el segundo tiempo: 9. Cristian Romero y 41m. José Manuel López (A).

Cambio en el primer tiempo: 43m. Leonardo Viviani por Diego Arroyo (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. José Flores por Ramiro Vaca (B), 11m. Leonardo Balerdi por Cristian Romero, Valentín Barco por Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono por Nicolás Paz (A), 27m. Oscar López por Robson Matheus (B), 29m. Santiago Simón por Agustín Giay, Ezequiel Fernández por Alexis Mac Allister y José López por Lautaro Martínez (A), 35m. Leonel Flores por Exequiel Palacios y Valentín Gómez por Lisandro Martínez (A) y 38m. Luis Haquín por Jesús Maraude, Rai Lima por Héctor Cuellar, Diego Medina por Roberto Carlos Fernández y José Martínez por Miguelito (B).