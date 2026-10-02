Messi publicó un adelanto de la serie animada inspirada en su vida: cuándo y por dónde se estrena

El astro rosarino presentó un breve video mostrando detalles sobre la obra audiovisual. Los detalles que tenes que saber.

Mientras aterrizaba en suelo argentino para ser protagonista de su despedida de la Selección , Lionel Messi compartió en sus redes sociales una noticia que eclipsó a sus fanáticos y generó una fuerte repercusión positiva: dio a conocer un adelanto de la serie animada inspirada en su vida.

"Les comparto este primer adelanto exclusivo de “Messi and the Giants (Messi y los Gigantes)” , que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie", escribió en sus redes sociales junto a un video adelanto donde mostró una pequeña muestra de la producción audiovisual. Según se conoció, tiene como canción oficial un título interpretado por Luck Ra.

La serie había sido presentada en octubre del 2023. La propia reseña cuenta que en este título el personaje, inspirado en Lionel: "Messi y los gigantes es una serie animada infantil de fantasía deportiva que sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a casa, deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas “esferas”, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko", dice la plataforma en su web.

A su vez, suma: "A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación. Así, la historia se convierte en una aventura protagonizada por un héroe que lucha contra las adversidades y que destaca el valor, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo".

"Lo que hace que esta serie sea especial es que se centra en los mismos principios del buen espíritu deportivo. Se trata de perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y creer en uno mismo", había adelantado Joe D'Ambrosia, de Sony Pictures Television Kids.

Por dónde se verá la serie

Según confirmó la cuenta oficial del astro rosarino, se estima que el título esté a disposición en el verano del 2027 para los usuarios de la plataforma de streaming Disney.

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Messi ya está en el país para su despedida de la Selección: ¿juega este sábado?

Lionel Messi llegó a la Argentina este viernes por la mañana para vestirse por última vez con la camiseta de la Selección argentina, luego de haber anunciado su retiro en las redes sociales con una carta emotiva.

Las miradas están puestas en ese último amistoso programado para el martes 6 de octubre ante Benín donde estará presente, pero previo a eso habrá otro amistoso frente a Burkina Faso en el Monumental en el que hay máxima expectativa.

El '10' aterrizó en el Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas", de su Rosario natal, para estar con su familia. Se espera que pronto viaje a Buenos Aires para entrenar con el plantel y cerrar una etapa gloriosa con la albiceleste que también tuvo etapas oscuras que fueron superadas.

Quiénes lo acompañaron

Junto a él, llegaron al territorio nacional Antonela Roccuzzo, su pareja, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre Celia, quienes estarán junto a él en estadio el estadio donde hace su localía el combinado nacional.

¿Juega el sábado?

“Leo viene el fin de semana (a Buenos Aires), después del partido del 3. Pero si quiere venir a jugar el 3, puede, no tiene problema. En principio, viene después de ese partido", había declarado el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

En principio el jugador fue citado por el DT para el duelo del martes 6, pero la puerta está abierta para que esté presente ante Burkina Faso este sábado. Sin embargo, todo está sujeto a la decisión del capitán entendiendo que por parte del cuerpo técnico tiene las puertas abiertas.

Lionel Messi será homenajeado el próximo martes.

Los partidos amistosos de la Selección