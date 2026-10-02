Biguá retuvo a su estrella, cambió DT y algunas fichas para ser protagonista en la Liga Nacional Femenina

El equipo neuquino disputa sus últimos amistosos antes del debut y tiene muchas novedades respecto de su primera temporada.

Biguá ya tiene la cabeza puesta en su segunda participación en la Liga Femenina de básquet . Después de una primera experiencia histórica en la elite, las Verdes volverán a representar a Neuquén en la competencia nacional y esta vez lo harán con una diferencia importante: podrán jugar como locales en El Nido .

Mientras el plantel atraviesa la pretemporada, el club de la costa neuquina avanza con una serie de trabajos para dejar en condiciones su escenario. Entre las modificaciones aparecen el reemplazo de los antiguos tableros por jirafas profesionales , el retiro de las barandas perimetrales, la instalación de un nuevo tablero digital led y una mejora sustancial en la iluminación, que contará con más de 40 luces led.

Además, se incorporaron 100 butacas preferenciales , otro de los cambios que tendrá el gimnasio para recibir nuevamente partidos de la máxima categoría.

El estreno de Biguá en la competencia será el domingo 11 de octubre, en La Caldera, frente a Independiente de Neuquén. Cinco días después llegará uno de los momentos esperados por el club: el viernes 16, las Verdes jugarán por primera vez esta temporada en El Nido, ante Quilmes de Mar del Plata.

Antes de ese compromiso oficial, el equipo tendrá una prueba de preparación. Este viernes 2 de octubre, desde las 20, se medirá con Cinco Saltos en Bang Basketball, en la capital neuquina. Será una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico continúe ajustando detalles.

Un plantel renovado

La conducción también presenta novedades. Javier Ielmini asumió como entrenador luego de su paso por Obras Basket y de integrar el cuerpo técnico de la Selección Argentina. El técnico reemplazó a Rubén Jaime, quien dejó Biguá para asumir en Instituto de Córdoba.

En cuanto al plantel, Biguá mantuvo algunas piezas importantes de la campaña anterior, entre ellas, su jugadora franquicia Agustina Jourdheuil.

No menos importantes son Charo Lértora, Juana Tapia, Agustina Hernando y la juvenil Sofía Mella.

También llegaron refuerzos con recorrido en la región. Valentina Mendoza y Julieta Tell, ambas con pasado en Independiente, se sumaron para fortalecer el perímetro. A ellas se agregaron Amparo Arévalo, ex Pérfora, y Clara Della Rosa, pivote con pasado en Centenario y Quimsa.

La última incorporación fue Catalina Caño, base-escolta uruguaya de 22 años que llega desde Lagomar Country Club. La jugadora tuvo una destacada producción en el básquet de su país y además integra habitualmente la selección uruguaya.

Con la renovación del equipo y las mejoras en su escenario, Biguá se prepara para una Liga que tendrá nuevamente presencia neuquina por partida doble. El desafío comenzará con un clásico y continuará con una agenda exigente frente a varios de los clubes más importantes del país.

En la zona C, además de Independiente, estarán Quilmes, Peñarol, Boca, Vélez y Unión de Bahía Blanca. Después del debut ante las Rojas, Biguá recibirá a Quilmes el 16 de octubre y luego jugará como local frente a Unión Bahía el jueves 22. El jueves 29 visitará a Boca en La Bombonerita y cerrará octubre el viernes 30 ante Vélez, en el microestadio del Fortín.