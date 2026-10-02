El Dibu Martinez definió a su candidato para llevar la 10 de la Selección Argentina.

En medio de la expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , se abrió un panorama de incertidumbre alrededor del posible heredero de la camiseta número 10 de la Albiceleste. En este sentido, el debate de los hinchas postuló a varios futbolistas y, en las últimas horas, Dibu Martínez dejó en claro quién es su candidato.

A través de las redes sociales, el arquero campeón del mundo le comentó a Nico Paz un sugerente mensaje. “¿Nuevo número 10?“, le escribió en inglés en una publicación del mediocampista tras el último amistoso en Córdoba. Lo cierto es que el volante del Como aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con el histórico dorsal. Luego de su gran partido en este duelo ante la selección boliviana, Paz se consolidó como un candidato claro a heredar el número 10.

Además del comentario del Dibu, varios jugadores de la Selección le dejaron sus comentarios. “Linda Ratoncito”, escribió Lisandro Martínez. “Reeditado”, agregó Leonardo Balerdi. “Qué golazoooo”, publicó Giuliano Simeone. Por su parte, Gianluca Prestianni agregó emojis de fuego. Por supuesto, el debate sobre la 10 se trasladó a los hinchas que comentaron en este sentido. “El nuevo 10″, “Te mereces la 10, Nico”, “El heredero”, fueron algunas de las respuestas. Por otro lado, otros hinchas pidieron cautela en esta situación: “Tranquilo hermano, disfruta el proceso”.

“En estos partidos no tenemos obligación (de usarla), así que hasta que sea el partido (despedida) de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, dijo Lionel Scaloni hace algunos días en una conferencia de prensa.

El Cuti Romero contó quién lo eligió como capitán de la Selección Argentina

El Cuti Romero contó cómo se produjo su designación como nuevo capitán de la Selección Argentina tras la salida de Lionel Messi. El defensor reveló que el propio astro rosarino, junto con Lionel Scaloni, tomó la decisión de que fuera el encargado de portar la cinta. “Me eligió para que sea el capitán y para mí es una linda responsabilidad”, explicó.

El zaguero del Atlético de Madrid destacó especialmente que la elección haya sido realizada por quien durante años llevó la cinta del combinado nacional. “Que lo haya hecho él junto al entrenador es algo hermoso”, agregó. El surgido en Belgrano ya tuvo su estreno como capitán durante el amistoso disputado ante Bolivia en Córdoba, donde Argentina se impuso 4-0 y el defensor convirtió uno de los goles.

La ausencia de Leo durante esta fecha FIFA también fue mencionada por el central, quien reconoció que la presencia del delantero se extraña dentro del plantel. “Se hace extraño que no esté. Obviamente, que iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia”, expresó. El central, por lo pronto, volverá a reunirse con sus compañeros para su despedida.

El último partido del mejor jugador del planeta con la Albiceleste está previsto para el martes 6 de octubre frente a Benín. El encuentro marcará su regreso al equipo después de la reciente etapa internacional y será el escenario elegido para su homenaje. El defensor también habló sobre la relación personal que mantuvo con el crack del Inter Miami y reconoció que le hubiera gustado demostrarle con mayor frecuencia el afecto que siente por él.