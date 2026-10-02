Al Rojo vivo: Independiente cayó goleado como local y se hunde en su propia crisis

El equipo de Jadson Viera, que venía en levantada, sufrió la expulsión de Maxi Meza y afrontó una durísima derrota.

Independiente sufrió una dura derrota por 4-1 ante Instituto en el estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Rojo comenzó mejor y tuvo una primera chance con un cabezazo de Santiago Montiel, pero la visita golpeó a los 15 minutos. Matías Gallardo filtró para Matías Tissera, quien asistió a Jeremías Lázaro. El remate se desvió en Juan Fedorco y descolocó a Rodrigo Rey para el 1-0.

El equipo de Avellaneda reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 22 minutos. Maximiliano Meza recibió y definió con un remate al centro del arco, aunque la jugada fue revisada por el VAR debido a una posible posición adelantada. Finalmente, Hernán Mastrángelo convalidó el tanto al determinar que el mediocampista estaba habilitado . Sin embargo, el local sufrió un golpe antes del descanso, cuando el ex Rover fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

La Gloria aprovechó la superioridad numérica apenas comenzó el segundo tiempo. A los cinco minutos, Hernán De La Fuente apareció por el sector izquierdo y convirtió el 2-1 después de recibir la asistencia de Lázaro. El elenco comandado por Jadson Viera buscó reaccionar y tuvo una oportunidad clara con Lautaro Millán, cuyo remate fue desviado por Marcos Ledesma. Pero dos minutos después, el conjunto cordobés recuperó la pelota en mitad de cancha y Matías Gallardo definió de zurda para ampliar la diferencia.

ALEX LUNA PARA LA GOLEADA 4-1 DE INSTITUTO A INDEPENDIENTE EN AVELLANEDA. pic.twitter.com/TXxh2srcfm https://t.co/h406pI1wo6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 3, 2026

Independiente sigue lejos e Instituto amplió su ventaja en la punta

El cuadro de La Docta terminó de sentenciar el encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Alex Luna recibió un pase desde la derecha, avanzó hacia el área y marcó el 4-1 definitivo. Con este resultado, el Diablo -que se retiró del estadio en medio de una silbatina- acumula cinco partidos consecutivos sin ganar como local y continúa con 17 puntos en la Zona A. La última victoria en Avellaneda había sido en la segunda fecha, frente a Newell's. El anfitrión volverá a jugar el domingo 11 de octubre ante Talleres.

Instituto, en cambio, atraviesa un momento destacado y fortaleció su liderazgo en la Zona A. El conjunto dirigido por Diego Flores llegó a los 25 puntos y mantiene una ventaja importante en la parte alta de la tabla, cuando restan cinco jornadas para finalizar la fase regular. Su próximo compromiso será ante Boca, el viernes 9 de octubre a las 19:30, en Córdoba. El Xeneize será justamente uno de sus próximos desafíos en la pelea por avanzar a los playoffs.