Al Rojo vivo: Independiente cayó goleado como local y se hunde en su propia crisis
El equipo de Jadson Viera, que venía en levantada, sufrió la expulsión de Maxi Meza y afrontó una durísima derrota.
Independiente sufrió una dura derrota por 4-1 ante Instituto en el estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Rojo comenzó mejor y tuvo una primera chance con un cabezazo de Santiago Montiel, pero la visita golpeó a los 15 minutos. Matías Gallardo filtró para Matías Tissera, quien asistió a Jeremías Lázaro. El remate se desvió en Juan Fedorco y descolocó a Rodrigo Rey para el 1-0.
Matías Gallardo se sumó al tanteador con un golazo
El equipo de Avellaneda reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 22 minutos. Maximiliano Meza recibió y definió con un remate al centro del arco, aunque la jugada fue revisada por el VAR debido a una posible posición adelantada. Finalmente, Hernán Mastrángelo convalidó el tanto al determinar que el mediocampista estaba habilitado. Sin embargo, el local sufrió un golpe antes del descanso, cuando el ex Rover fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.
La Gloria aprovechó la superioridad numérica apenas comenzó el segundo tiempo. A los cinco minutos, Hernán De La Fuente apareció por el sector izquierdo y convirtió el 2-1 después de recibir la asistencia de Lázaro. El elenco comandado por Jadson Viera buscó reaccionar y tuvo una oportunidad clara con Lautaro Millán, cuyo remate fue desviado por Marcos Ledesma. Pero dos minutos después, el conjunto cordobés recuperó la pelota en mitad de cancha y Matías Gallardo definió de zurda para ampliar la diferencia.
Independiente sigue lejos e Instituto amplió su ventaja en la punta
El cuadro de La Docta terminó de sentenciar el encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Alex Luna recibió un pase desde la derecha, avanzó hacia el área y marcó el 4-1 definitivo. Con este resultado, el Diablo -que se retiró del estadio en medio de una silbatina- acumula cinco partidos consecutivos sin ganar como local y continúa con 17 puntos en la Zona A. La última victoria en Avellaneda había sido en la segunda fecha, frente a Newell's. El anfitrión volverá a jugar el domingo 11 de octubre ante Talleres.
Instituto, en cambio, atraviesa un momento destacado y fortaleció su liderazgo en la Zona A. El conjunto dirigido por Diego Flores llegó a los 25 puntos y mantiene una ventaja importante en la parte alta de la tabla, cuando restan cinco jornadas para finalizar la fase regular. Su próximo compromiso será ante Boca, el viernes 9 de octubre a las 19:30, en Córdoba. El Xeneize será justamente uno de sus próximos desafíos en la pelea por avanzar a los playoffs.
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