La racha de Deportivo Rincón se cortó en Mendoza contra el líder de la Reválida

El León cayó por la mínima ante San Martín como visitante y dejó atrás la sucesión de cuatro partidos sin caídas.

Un golazo de Felipe Rivarola fue la única diferencia entre San Martín de Mendoza y Deportivo Rincón , en el encuentro de la cuarta fecha de la Reválida del Federal A. En el juego, el local fue claramente superior y se quedó con los tres puntos en forma merecida para afianzarse en lo más alto de la table de la zona B.

La fresca tarde en el estadio Libertador General San Martín tuvo un partido donde el "chacarero" impuso condiciones desde el comienzo y así llegó a sacar la diferencia. Un potente remate lejano de Rivarola dejó sin chances de respuestas al Oso Sánchez cuando iban 35' de la primera parte.

Antes, San Martín de Mendoza había hecho méritos para ponerse en ventaja, con llegadas que pasaron cerca e intervenciones del arquero neuquino. El trámite fue parecido a varios encuentros que ha padecido Rincón jugando como visitante en esta temporada.

Germán Noce movió el banco para el segundo tiempo y su equipo intentó tener otra postura. Sin embargo, los esporádicos intentos de Jorge Rossi y Cristóbal Valbuena no cambiaron la ecuación. La expectativa en el partido se mantuvo porque la diferencia era de un solo gol, pero el local tuvo solidez y casi lo liquida de contragolpe.

El pitazo final del famoso Pablo Núñez, el mismo árbitro que tiene decenas de escándalos en el ascenso, dejó a los de Alejandro Abaurre como únicos líderes del grupo con 10 unidades. El Cachorro fue técnico de Rincón el año pasado.

El resto de la fecha

El cipoleño Santiago Jara metió el gol de Sol de Mayo en su victoria ante Germinal de Rawson por la mínima.

Costa Brava le ganó 1 a 0 a Guillermo Brown en General Pico, mientras que Juventud Unida Universitario igualó sin tantos en San Luis ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que está cada vez más cerca del descenso.

El lunes se completa la fecha con el partido entre Santamarina de Tandil y FADEP de Mendoza, desde las 15:30.

El próximo fin de semana, Rincón será local de Juventud. Más allá de la caída, el equipo neuquino está muy cerca de mantener la categoría y a dos victorias de clasificar a los cruces por el segundo ascenso.