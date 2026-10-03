La insólita confesión de Mauro Matos sobre su paso por Barracas Central

El exdelantero aseguró que en 2019 fue presionado para aceptar una transferencia y relató las situaciones que atravesó en aquella etapa.

Mauro Matos volvió a referirse a una de las etapas más incómodas de su carrera y lanzó fuertes declaraciones sobre su llegada a Barracas Central en 2019. El exdelantero aseguró que tenía todo acordado para continuar en Quilmes , pero que terminó aceptando jugar en el Guapo después de recibir una advertencia que, según contó, lo dejó sin margen de decisión.

“Me arrepiento toda mi vida de mi paso por Barracas. No debí haber ido nunca ahí. En el 2019 me han pasado cosas que nunca pensé que iba a vivir”, expresó Matos al recordar aquel momento.

Según relató, incluso su hermano le había advertido sobre lo que podía encontrarse. “Me dijo que me iban a pasar cosas que él ya las vivió y que no me iban a gustar”, explicó.

“No tendría que haber ido NUNCA a Barracas Central, me pasaron cosas que pensé que nunca iba a vivir. Me llamó Chiqui Tapia para decirme que si iba a Quilmes y no a Barracas no iba a cobrar más. Después de esto seguro me llegan llamadas” - Mauro Matospic.twitter.com/5ag16rhTSv — PaseClave (@paseclave__) October 3, 2026

El delantero tenía encaminada su incorporación a Quilmes y se preparaba para hablar con el manager de la institución cuando recibió un llamado de Claudio “Chiqui” Tapia, entonces al frente de Barracas. Allí, de acuerdo con su versión, cambió por completo el rumbo de la negociación.

“Me llamó el Chiqui Tapia y me dijo que iba a jugar en Barracas. Fui obligado a ir ahí”, sostuvo.

Matos aseguró que la decisión estuvo condicionada por una cuestión económica. “Me pusieron contra la espada y la pared. Era simple, si jugaba en Quilmes me dijeron que no iba a cobrar ni un peso. Yo ya tenía dos hijos y uno prioriza la familia, no tuve opción”, afirmó.

El episodio que complicó aún más su estadía

La experiencia, de acuerdo con su testimonio, tampoco mejoró una vez incorporado al plantel. El exatacante recordó un entrenamiento en el que decidió reclamarles mayor intensidad a sus compañeros porque consideraba que la preparación no estaba a la altura.

“Una vez me planté en el entrenamiento y le pedí más actitud a mis compañeros porque sentía que estábamos entrenando como un equipo amateur y que si las cosas iban a seguir así, yo no quería seguir más en Barracas. Lo dije con el objetivo de que mejoremos como equipo”, contó.

Sin embargo, Matos sostuvo que aquel planteo fue interpretado de otra manera puertas adentro. “¿Sabés qué me dijeron después? Que le estaba haciendo la cama al técnico, que era el Gato Daniele. Me hicieron la vida imposible en ese club”, aseguró.

El exfutbolista también dejó en claro que era consciente de la repercusión que podían generar sus palabras. “Seguramente ahora, después de esto que estoy diciendo, me explote el celular, pero no me importa”, cerró.

El testimonio de Matos también expuso las tensiones que, según su versión, atravesó durante aquel período, tanto por la forma en que se concretó su llegada como por el clima interno que encontró en Barracas Central.

Las declaraciones vuelven a poner bajo la lupa una etapa que Matos recuerda con profundo malestar. Años después de aquella temporada, el exdelantero decidió exponer públicamente cómo se produjo su llegada, qué condicionamientos asegura haber recibido y por qué considera que haber vestido esa camiseta fue una de las decisiones que más lamentó de su trayectoria.