Copa Argentina: del polémico gol anulado a Estudiantes al insólito blooper de Barracas

El VAR, presente en estas instancias del torneo nacional, intervino contra el Pincha, que había metido un golazo.

Estudiantes de La Plata venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina , donde espera por el ganador de Instituto y Platense. En el primer tiempo hubo una gran polémica con un gol anulado al Pincha, con la intervención del VAR.

Baltasar Rodríguez marcó el primer tanto a los 22 minutos tras una excepcional jugada colectiva, pero el árbitro Nicolás Ramírez, después de ver la jugada, decidió anular el gol por una supuesta carga previa a Norberto Briasco en el inicio de la acción.

Antes del cierre del primer tiempo, Estudiantes llegó al 1-0 con un blooper de Kevin Jappert : luego de una gran asistencia de Joaquín Correa, el lateral Eros Mancuso metió la pelota en el área, que fue empujada dentro del arco por el defensor de Barracas.

¡LLEGÓ LA PRIMERA POLÉMICA DEL PARTIDO! Luego de un llamado del VAR, Nicolás Ramírez anuló lo que hubiera sido el primer gol de Estudiantes en el encuentro. pic.twitter.com/IGePSELFqw

¡EN CONTRA Y GOL PARA EL PINCHA!



Estudiantes está ganando 1-0 sobre Barracas Central luego de este error de Jappert que metió la pelota en arco propio. pic.twitter.com/4hDrQOJbez — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 27, 2026

Así fue el partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas

La primera llegada del partido fue de Barracas, a los 17 minutos, con un centro desde la izquierda del lateral Rodrigo Insúa para el cabezazo del delantero Norberto Briasco, que dio en el segundo palo y se fue. Las otras dos jugadas de riesgo de la primera parte fueron la del gol anulado y la del blooper.

El Guapo tuvo el primer acercamiento del complemento con una fórmula similar, en el segundo minuto y con un nuevo desborde y centro de Insúa por izquierda, para que el delantero Facundo Bruera defina desde el piso, aunque una reacción excelente del arquero Fernando Muslera impidió el gol.

A los cinco minutos, un centro atrás desde la izquierda del extremo Joaquín Tobio Burgos le llegó a Baltasar Rodríguez, cuya definición tuvo un bloqueo que descolocó al guardameta rival y se transformó en el 2-0.

¡ESTUDIANTES AMPLIA LA VENTAJA!



El Pincha se puso 2-0 sobre Barracas con este tanto de Baltazar Rodriguez pic.twitter.com/Tt8HBz6HrR — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 27, 2026

Ocho minutos más tarde, Tobio Burgos quedó mano a mano con el arquero Marcelo Miño, que pudo meter un buen manotazo con la izquierda para despejar el peligro.

En 22 minutos, el enganche Gonzalo Maroni recibió libre de marca por el segundo palo, pero demoró la definición, por lo que Muslera tuvo tiempo de recuperar terreno, abrir los brazos y detener su remate desde el área chica.

Cuando iban 38 minutos, el delantero Norberto Briasco trabó y ganó en una jugada individual por el costado izquierdo e incluso se llevó la pelota con la mano antes de convertir el gol del descuento, aunque esta vez el VAR decidió no actuar.

¡DESCONTÓ BARRACAS!



A los 83' Briasco marcó para El Guapo en búsqueda de la clasificación. pic.twitter.com/vsSbxcytXT — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 27, 2026

Cuatro minutos más tarde, un centro al primer palo del defensor Eric Meza habilitó el frentazo goleador de Carrillo, que puso la pelota contra el poste izquierdo de Miño para un 3-1 que cerró el partido.

¡ESTUDIANTES ESTÁ EN CUARTOS!



Con este tanto de Carrillo de cabeza el Pincha selló el resultado de la victoria 3-1 sobre Barracas Central por los octavos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/gdczWbXiZk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 28, 2026

Estudiantes ya conoce los días y horarios para su serie de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata enfrentará a Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha viene de vencer en octavos a la Universidad Católica, mientras que los brasileros dejaron afuera a Rosario Central.

¡Así se jugarán los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/wyycIBiG3V — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 27, 2026

La ida será en La Plata, el miércoles 9 de septiembre a las 21:30, y la vuelta se jugará una semana después y en el mismo horario en el Arena Corinthians, donde se definirá un semifinalista, por la misma llave que van Flamengo e Independiente del Valle.