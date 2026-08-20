Tras la derrota de Rosario Central: los equipos argentinos que siguen en Libertadores y Sudamericana

River es el único equipo nacional que todavía no pudo definir su serie por el atraso por el terremoto en Colombia.

Rosario Central quedó afuera de la Copa Libertadores ante Corinthians, y a falta de la vuelta de la serie de River por Copa Sudamericana , que se atrasó por los terremotos en Colombia, ya se conocen los equipos argentinos que continúan en las competencias internacionales.

Por la Libertadores, Estudiantes de La Plata logró la clasificación al vencer a Universidad Católica (por 4-1 en el global), y ahora enfrentará a Corinthians para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, Platense le ganó a Coquimbo Unido en los penales y jugará ante Fluminense, que apagó el sueño de Independiente Rivadavia al eliminarlo por la misma vía en Mendoza.

Mais Brasil contra Argentina! O @Corinthians vai encarar o @EdelpOficial nas Quartas da CONMEBOL #Libertadores . Quem é o favorito? pic.twitter.com/UGgQyhwrX2

Por Copa Sudamericana, Boca avanzó tras golear 7-1 en el global a Recoleta de Paraguay, y ahora enfrentará a San Pablo por los cuartos de final. Tigre no pudo sumarse a esta lista, ya que perdió su serie de octavos de final contra Montevideo City Torque.

CONFIRMADO: #BOCA enfrentará a SÃO PAULO en 4tos de final de Copa #Sudamericana.



Ida en #LaBombonera la semana del 8 al 10 de septiembre.



La revancha en Morumbí la semana del 15 al 17 de septiembre. pic.twitter.com/bKutYx9rkG — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 19, 2026

River empató en la ida ante Independiente Santa Fe, y la próxima semana buscará la clasificación en el Monumental. Si lo hace, quedarían dos equipos en cada una de las competencias internacionales.

Así quedaron los cuadros de la Libertadores y Sudamericana

Por la parte alta del cuadro de la Copa Libertadores, está el enfrentamiento entre Estudiantes y Corinthians. En la misma llave, Flamengo disputará los cuartos de final contra el ganador de Independiente del Valle y Deportes Tolima, serie que también se retrasó por los terremotos en Colombia.

En la parte baja, Platense jugará ante Fluminense, definiendo la serie en Vicente López, mientras que Palmeiras volverá a enfrentar a Liga de Quito, como ocurrió en las semifinales de la edición del año pasado.

Os 7 já confirmados nas Quartas de Final da CONMEBOL #Libertadores! Quem é seu favorito no caminho da #GloriaEterna? pic.twitter.com/BwNkkIQJQ3 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 21, 2026

En la Sudamericana, Boca y San Pablo van por la parte alta del cuadro, mientras que el vencedor entre River e Independiente Santa Fe disputará los cuartos contra Vasco Da Gama. En semifinales podría darse un superclásico.

Por el otro lado del cuadro, habrá duelo de brasileros entre Atlético Mineiro y Santos, mientras que en la otra llave se enfrentarán dos de las sorpresas: Montevideo City Torque y Cienciano, que eliminó a Botafogo con un global de 6-2.

¡Sólo resta un lugar en los Cuartos de Final! El cuadro camino a #LaGranConquista en la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/BLdim61tZU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2026

Así fue la derrota de Rosario Central

Rosario Central no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, tras perder como visitante por 1 a 0 frente a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final, tras el 0-0 de la ida.

El local tuvo que jugar desde los 12 minutos del complemento con un hombre menos, por una dura infracción del mediocampista Raniele, que golpeó con la plancha en la rodilla de Copetti. Luego de la revisión del VAR, el árbitro decidió mostrar la roja directa. El propio delantero ex Racing tuvo la más clara para los rosarinos, pero definió mal y no pudo darle la ventaja a la visita.

¡¡NO SE PUEDE CREER EL MANO A MANO QUE SE PERDIÓ COPETTI!! ¡¡EL GOLEADOR CANALLA LA TIRÓ POR ARRIBA Y DEJÓ PASAR LA GRAN CHANCE DEL 1-0 ANTE CORINTHIANS!!



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El único gol del encuentro y de la serie fue convertido por el extremo Breno Bidon, a los 34 minutos del segundo tiempo, después de un gran centro al primer palo en una pelota parada.