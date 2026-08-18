Boca ya conoce a su rival en Copa Sudamericana: cuándo y dónde jugará

El Xeneize, que viene de golear a Recoleta, ya se prepara para su siguiente oponente en el certamen continental.
Boca venció 4-0 en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana a Recoleta y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos, en donde ya sabe que enfrentará a San Pablo, que derrotó a Bolívar en Brasil por 3-1 y cerró la serie.
La ida se jugará entre el 8 y 10 de septiembre en La Bombonera, donde el Xeneize volverá a jugar, luego de los problemas con el césped que lo obligaron a disputar sus encuentros en el estadio de Huracán.
La vuelta será entre el 15 y 17 de septiembre en el Morumbí, donde se definirá uno de los semifinalistas del torneo, con la posibilidad de un superclásico en esta instancia.
San Pablo llegó a esta instancia tras quedar en el primer puesto del grupo C, que compartió con O'Higgins (rival de Boca en el repechaje), Millonarios y Boston River. Quedó invicto con tres victorias y tres empates, y un solo gol en contra. En los octavos, rascó un importante empate en la altura de La Paz, y lo cerró en Brasil para clasificar.
En el Brasileirao no viene con un gran rendimiento, colocándose en el 13º puesto, con 27 puntos en 22 partidos, que se desglosan en siete victorias, seis empates y nueve derrotas.
Por torneos oficiales se enfrentaron en seis ocasiones, sumando doce encuentros: Copa de Oro 1993, Supercopa 1994 y 1995, Mercosur 1999, Recopa Sudamericana 2006 y Copa Sudamericana 2007. Cinco victorias para Boca, cuatro para San Pablo y tres empates.
Así fue la victoria de Boca ante Recoleta
Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Velasco, el Xeneize se impuso de visitante y cerró la llave con un 7-1 en el global, tras el 3-1 en la ida.
A los 30 minutos de la primera parte, luego de que Recoleta tuviera un par de aproximaciones al arco de Montero, el Xeneize encontró el 1-0 en los pies de Ascacibar, que cabeceó un rebote en el área rival tras una gran jugada de Blanco por izquierda.
A los 43 minutos, a poco tiempo del final de la primera mitad, Boca amplió la ventaja: Aranda tiró un centro desde la derecha y Villa aprovechó un resbalón del defensor rival y de zurda metió el segundo tanto.
A los seis minutos del segundo tiempo, Boca pasó a golear a Recoleta: Delgado comandó la contra y habilitó a Merentiel, que se tomó su tiempo y definió cruzado para el 3-0.
A los 32 minutos de la segunda mitad, Boca salió rápido de contra tras un córner de Recoleta, y Zenón encontró por la derecha a Velasco, que tras un gran amague dentro del área, definió fuerte arriba para el 4-0.
El Vasco Arruabarrena aprovechó que Boca definió la serie en el primer tiempo para darle descanso a algunos jugadores como Aranda y Delgado, que venían con muchos minutos seguidos. Además, hizo debutar al juvenil Facundo Herrera, apodado como Jagger.
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