¿Palito a la dirigencia?: el reclamo de Arruabarrena por la situación que vive Leo Flores

El DT de Boca pidió que el juvenil pueda mudarse más cerca del predio para reducir sus viajes diarios y mejorar su descanso.

El gran presente de Leonel Flores volvió a ponerlo en el centro de la escena después de la goleada 3-0 de Boca ante Unión en La Bombonera . El juvenil convirtió dos goles y confirmó el crecimiento que viene mostrando, aunque después del partido Rodolfo Arruabarrena sorprendió con un reclamo relacionado con una situación cotidiana del delantero: el extenso viaje que realiza diariamente para entrenarse.

El entrenador contó que Flores vive en Beccar y necesita alrededor de una hora y media para trasladarse hasta el lugar de trabajo del plantel. Para el Vasco, ese recorrido termina afectando un aspecto fundamental en el desarrollo del futbolista, especialmente en un momento en el que comenzó a acumular mayor exposición y exigencia deportiva.

“Te voy a ser sincero, Leo vive en Beccar y se hace en una hora y media. Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero”, expresó Arruabarrena durante la conferencia posterior al triunfo.

"Me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero, pero bueno... son cuestiones que me gustarían que cambiase" La sinceridad del Vasco #Arruabarrena sobre como hay que cuidar a Leonel Flores ante su buen momento. pic.twitter.com/qRtiSHSz9q

El entrenador incluso adelantó que espera una solución en el corto plazo para reducir considerablemente el traslado: “Creo que lo van a solucionar, para que tenga 25 minutos nomás para entrenar y esté más descansado”.

El pedido apareció apenas días después de que el atacante tuviera su debut absoluto con la Selección Argentina. Flores ingresó ante Bolivia en Córdoba, sumó sus primeros minutos bajo las órdenes de Lionel Scaloni y regresó inmediatamente a Boca, donde respondió con un doblete frente al Tatengue.

El cuidado de una de las apariciones de Boca Predio

Más allá del reclamo por la distancia, Arruabarrena elogió especialmente la manera en la que el delantero está transitando este momento. “Ha aprovechado las oportunidades. Lo que siento yo y lo que he hablado es que tiene los pies sobre la tierra”, sostuvo.

El Vasco también contó que mantiene diálogo con el representante del futbolista para cuidar su entorno ante el crecimiento de su figura, ya que, según explicó, en estas etapas “se acerca mucha gente”.

Flores acumula cada vez mayor participación en el primer equipo y su nombre comenzó a instalarse también fuera de Boca. A sus actuaciones con el Xeneize se agregó ahora su primera convocatoria y estreno con la Selección mayor.

Arruabarrena lo definió como “un chico con hambre, con ganas” y también destacó el acompañamiento familiar que recibe. Al mismo tiempo, insistió en que todavía tiene camino por recorrer: “Tiene mucho más para crecer, así como él y los demás chicos de Boca Predio”.

El entrenador aprovechó además la conferencia para bajar la euforia por el momento del equipo. “No estoy satisfecho, siempre busco mejorar mucho más”, señaló.

Y agregó: “Estamos en muchas competencias, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado nada y tenemos que tener los pies sobre la tierra”.

En ese contexto, el cuidado de Flores aparece como una prioridad dentro de un plantel que afronta un calendario exigente. Arruabarrena pretende que el delantero mantenga el rendimiento, pero también que reduzca una rutina de traslado que considera innecesariamente desgastante para un futbolista de apenas 19 años.