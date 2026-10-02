Con un show de Flores, Boca pasó por arriba a Unión en la Bombonera

El Xeneize mostró una muy buena imagen como local y recién sacó la ventaja que merecía en el final: sigue vivo en todos los frentes.

Boca volvió a hacerse fuerte en la Bombonera y goleó 3-0 a Unión : el equipo del Vasco Arruabarrena dominó buena parte del encuentro, abrió el marcador con Lautaro Di Lollo y encontró la tranquilidad en el complemento. Leonel Flores, recién llegado de la Selección Argentina, fue protagonista con un doblete en pocos minutos . Con el triunfo, el Xeneize se afirmó en los primeros puestos y sigue en carrera por todos los frentes.

Durante los primeros 15 minutos Boca se mostró superior, pero sin lograr profundizar sus ataques y poco fino en el último pase. La aproximación más clara fue de Miguel Merentiel, quien fue el destinatario de un centro a media altura de Sebastián Villa, pero que no pudo darle destino de arco a su remate.

Cuando pasaba poco y parecía que iba a ser complicado que se rompiera el cero, Leandro Paredes frotó la lámpara en una acción de pelota parada. Lautaro Di Lollo apareció desde atrás para impulsarse en el aire y sacar un cabezazo certero que se convirtió en el 1-0 xeneize. Con apenas algo de empuje, a los del Vasco Arruabarrena les alcanzaba para ganar.

¡¡EL HOMBRE DEL MOMENTO MARCÓ EL PRIMERO DEL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y FIRMÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIÓN EN LA BOMBONERA.



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A partir de allí, el local mejoró su prestación y se pareció más a lo que venía mostrando en los últimos compromisos. La Bestia tuvo una chance más, Santiago Ascacíbar erró una clarísima al lado del arco y Villa probó desde media distancia tras enganchar para su zurda y sacar un latigazo. Sobre el cierre de la primera parte, el club azul y oro dominaba con tranquilidad.

ALAN SE ANIMA EN LA BOMBONERA: Velasco utilizó como recurso una rabona y habilitó a Villa... ¡Casi termina en gol de Ascacíbar para Boca!



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En el complemento, Boca siguió siendo una tromba. Apenas salido del vestuario, el anfitrión construyó una linda jugada que terminó en los pies de Ascacíbar, pero el ex Estudiantes disparó al cuerpo de Matías Mansilla. Al rato, Alan Velasco, de buen partido, intentó desde lejos y su prueba pasó a centímetros del palo del golero.

Mientras el conjunto de la Ribera mantenía la calma con la posesión de la pelota, sin correr demasiados riesgos por la apatía del rival, hubo tiempo para tres modificaciones que generaron una ovación en todo el estadio: ingresaron Carlos Palacios, Leonel Flores, que hizo su debut con la Selección Argentina; y Enner Valencia, autor del hat-trick que le dio la clasificación al local ante Racing por Copa Argentina.

Y fue precisamente el pibe, que la rompió de la mano de Lionel Scaloni ante Bolivia, que le dio el gol de la tranquilidad al Xeneize. Tras un extraordinario desborde de Leandro Lozano, otro de los puntos altos de la noche, el juvenil enganchó por el sector izquierdo y definió con el pie abierto para festejar. Después del tanto, el ecuatoriano pudo haber convertido el tercero, pero Mansilla le ganó el mano a mano.

¡¡DE LA SCALONETA A LA BOCA SIN ESCALAS!! ¡LEONEL FLORES APARECIÓ SOLO EN EL SEGUNDO PALO Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE BOCA VS. UNIÓN! Primer gol en La Bombonera para él...



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El chico Flores la descosió en apenas unos pocos minutos y se construyó solo su segundo gol: Valencia se la cedió hacia atrás y el extremo hizo una gambeta hacia adentro para chanflear su disparo. La comba fue perfecta y el balón terminó entrando por el ángulo superior derecho. Impresionante.

Hacé lo que se te cante, Flores pic.twitter.com/2QiBwtCEfZ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 3, 2026

Además de dejar una muy buena imagen en casa, Boca escaló a la tercera posición en su grupo y se afirma con comodidad en la zona de playoff. Por otra parte, quedó segundo en la tabla anual, a dos puntos de Independiente Rivadavia y clasificado, por el momento, a la próxima edición de la Copa Libertadores. Todavía puede ganar tres títulos. Y es candidato...

El resumen de Boca-Unión

Formación de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Formación de Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Mauro Luna Diale. DT: Leonardo Madelón.

DALE UNIÓN DALE



Así formamos para visitar a Boca por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026.



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Goles: Lautaro Di Lollo (22') y Leonel Flores (83', 90+2').

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Transmisión: ESPN Premium.