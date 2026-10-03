Fórmula 1: Colapinto quedó 15° en la clasificación, pero largará penúltimo en el GP de Bahréin
El argentino avanzó a la Q2, aunque no marcó tiempos y las penalizaciones por Azerbaiyán y el cambio de motor lo relegaron al fondo de la grilla.
Franco Colapinto terminó decimoquinto en la clasificación del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, pero deberá largar desde la penúltima posición este domingo. El piloto de Alpine arrastra 15 puestos de penalización y solo tendrá por detrás al británico Arvid Lindblad.
Colapinto pasó la Q1, pero no pudo girar en la Q2
El argentino, que marcha duodécimo en el campeonato de Fórmula 1, logró superar la primera tanda clasificatoria sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en la Q2 no llegó a registrar ningún tiempo y quedó ubicado en el decimoquinto lugar de la clasificación.
La situación ya estaba contemplada por Colapinto, quien había señalado este viernes, después de las prácticas libres, que la clasificación tenía una importancia limitada para él debido a las sanciones que debía cumplir en la grilla de partida.
El piloto de Alpine recibió cinco puestos de penalización por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó provocando un triple abandono. A esa sanción se sumaron otros 10 lugares por el cambio del motor de combustión interna de su monoplaza.
De esta manera, los 15 puestos de penalización modificaron por completo su posición de largada. Aunque originalmente había quedado decimoquinto en la clasificación, el argentino caerá hasta el puesto 21 para la carrera del domingo.
Solo tendrá un piloto detrás
El único competidor que largará detrás de Colapinto será Arvid Lindblad, de Racing Bulls. El británico recibió una penalización de 30 posiciones en la grilla por superar la asignación permitida de componentes de la unidad de potencia.
Con este escenario, Colapinto deberá remontar nueve posiciones para alcanzar la zona de puntos. La carrera del Gran Premio de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada del domingo (hora argentina).
La clasificación dejó además a Max Verstappen en la pole position. El neerlandés de Red Bull marcó un tiempo de 1:35,130 y aventajó por 298 milésimas al británico Lewis Hamilton, que largará segundo con Ferrari.
La segunda fila estará conformada por el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato con Mercedes, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.
Así largarán en Bahréin
- Max Verstappen — Red Bull
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Charles Leclerc — Ferrari
- Lando Norris — McLaren
- Oscar Piastri — McLaren
- George Russell — Mercedes
- Isack Hadjar — Red Bull
- Pierre Gasly — Alpine
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Carlos Sáinz Jr. — Williams
- Lance Stroll Jr. — Aston Martin
- Nico Hulkenberg — Audi
- Oliver Bearman — Haas
- Esteban Ocon — Haas
- Alexander Albon — Williams
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Sergio Pérez — Cadillac
- Franco Colapinto — Alpine
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
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