Dura sanción a Franco Colapinto en el GP de Malasia: por qué podría largar último en la carrera

El piloto recibió una dura noticia para la carrera en Malasia en consecuencia de una decisión de Alpine. Cómo le fue en las prácticas libres celebradas este viernes.

Franco Colapinto volvió a ser penalizado por la FIA. El piloto de la escudería Alpine recibió una fuerte sanción para la carrera del domingo, que tiene un horario particular. Esta nueva pena hará que el piloto quede casi sin chances de progresar en la clasificación de este sábado.

Recibió el castigo de 10 puestos en la parrilla de largada que se suman a los cinco que había recibido por la fuerte maniobra que provocó un choque con su compañero Pierre Gasly y el hombre de McLaren Lando Norris en Bakú.

La sanción corresponde a que la escudería instaló el quinto motor de combustión interna Mercedes de la temporada en el auto, situación por la que el reglamento establece que solo se pueden modificar cuatro unidades sin penalización. Sin embargo, a partir del quinto si tiene un recargo automático.

No es una situación al azar, sino que se trata de una decisión tomada a conciencia debido a que ya tenía que perder cinco lugares por la anterior sanción. Es por eso que decidió cambiar esta pieza para notar el cambio en el monoplaza en la recta final de la batalla por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas

Franco ya tuvo actividad en el GP de Malasia con horarios particulares. A partir de las 1.30 de la mañana, el piloto salió a pista para la práctica libre 1 y consiguió un resultado para nada agradable: puesto 19°, cerca del último de la parrilla que fue liderado por Charles Leclerc (Ferrari).

La segunda prueba fue en la misma sintonía. El piloto terminó ubicado en el último puesto de la parrilla mientras que su compañero logró meterse en el puesto 10°. "Enfocados en la carrera. Hay mucho por trabajar", dijo tras las pruebas y agregó: "El ritmo en la FP2 fue bastante bueno. Hay que intentar avanzar el domingo, el sábado está un poco perdido por la penalización. Intentaremos enfocarnos en el domingo y hacer una buena carrera".

El cronograma del GP

La acción comenzó durante la madrugada del viernes. A la 1:30 se desarrolló la primera práctica libre, mientras que apenas unas horas más tarde, desde las 5, los pilotos volvieron a salir a pista para disputar el segundo entrenamiento.

El sábado llegará el último ensayo previo a la clasificación. La tercera práctica libre será a la 1:30, mientras que la sesión que definirá el orden de largada se pondrá en marcha a las 5.

La competencia principal será el domingo. La carrera del Gran Premio de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos argentinos deberán madrugar nuevamente para seguir a Colapinto.

Horarios del GP de Bahréin

Viernes 2/10:

Práctica libre 1 a la 1:30 -finalizado-

Práctica libre 2 a las 5 -finalizado-

Sábado 3/10:

Práctica libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

Domingo 4/10: