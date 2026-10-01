Fórmula 1: la razón por la que el GP de Bahréin se correrá en Malasia

La carrera, que en el calendario original debía disputarse en abril, fue movida para este fin de semana pero en otra sede.

Debido a la Guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 tuvo que hacer diferentes ajustes en su calendario, siendo uno de estos, la suspensión en abril del GP de Bahréin y de Arabia Saudita. El primero se seguirá disputando en la agenda actual, pero con un particular escenario, ya que se hará en otra sede.

Por más que mantiene su nombre, se correrá en el circuito de Sepang, en Malasia , que supo estar en el calendario por varias temporadas de la disciplina. El nombre oficial de la carrera será: "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".

El GP de Bahréin tenía lugar originalmente del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita era del 17 al 19 del mismo mes. Sin embargo, con el conflicto entre Irán e Israel , llevó a muchos países a estar en alerta máxima por posibles ataques, lo que llevó a la FIA a tomar la decisión de cancelar ambas carreras.

La Federación comenzó en julio con los planes para intentar reemplazar las carreras que no se habían disputado, por lo que Malasia empezó a tomar fuerza, sobre todo, por una cuestión logística.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Sepang y Singapur, donde se correrá el GP del fin de semana del 11 de octubre, se encuentran a 320 kilómetros de distancia, por lo que, en cuanto a logística para las escuderías, era un buen plan para evitar largos traslados en poco tiempo.

Con respecto al nombre, tras una reunión entre las partes interesadas, Bahréin logró un acuerdo para mantener su presencia en el GP, con la condición de que Gulf Air, su aerolínea nacional sea el patrocinador y que las ganancias por las entradas sean recibidas por su gobierno.

El cronograma del GP de Bahréin

Franco Colapinto volverá a subirse a un Fórmula 1 este fin de semana para afrontar la decimosexta fecha del campeonato, en un contexto especial después de la polémica que protagonizó en el último Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino tuvo un accidente que terminó con su participación y también dejó fuera de competencia a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y al británico Lando Norris, de McLaren.

El circuito de Sepang, que será un desafío nuevo para los pilotos más jóvenes, cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros, y allí se concentrará toda la actividad del fin de semana.

El MAPA del GP de Baréin (circuito de Sepang)



Cuatro zonas de Modo Recta #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/kpQRSX4Vfv — Speed Sector (@SpeedSectorF1) September 28, 2026

La acción comenzará durante la madrugada del viernes. A la 1:30 se desarrollará la primera práctica libre, mientras que apenas unas horas más tarde, desde las 5, los pilotos volverán a salir a pista para disputar el segundo entrenamiento.

El sábado llegará el último ensayo previo a la clasificación. La tercera práctica libre será a la 1:30, mientras que la sesión que definirá el orden de largada se pondrá en marcha a las 5.

La competencia principal será el domingo. La carrera del Gran Premio de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos argentinos deberán madrugar nuevamente para seguir a Colapinto.