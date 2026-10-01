Sigue sin arrancar: así le fue a Gallardo en su segundo amistoso al frente de Ecuador.

La selección ecuatoriana de fútbol perdió este jueves ante Japón en una ajustada tanda de penales por 5-4, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el Nissan Stadium de Yokohama. Este resultado que llevará al equipo que dirige Marcelo Gallardo a disputar el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin frente a Panamá el próximo lunes 5 de octubre.

El Muñeco sigue sin lograr la primera victoria al frente de la selección tricolor y eso que los ecuatorianos saltaron al terreno con sed de revancha contra los japoneses, a los que no pueden vencer desde 1996, y con ganas de resarcirse por la reciente derrota por 3-0 ante Corea del Sur.

Con otra valla invicta en el arco adversario, el cuadro dirigido por el DT argentino extiende una mala racha estadística que arrastra desde el Mundial 2026: anotó solo dos goles en los últimos seis partidos disputados. Ambos fueron contra Alemania, duelo que le otorgó la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo de la mano de Sebastián Beccacece.

En cuanto a la acción en los 90 minutos, Yuito Suzuki lo tuvo encadenando una limpia combinación de tres pases, con un disparo que se marchó fuera. Una nueva jugada de los Samuráis Azules, la más clara del cotejo, se neutralizó por la providencial parada del guardameta de Huracán Hernán Galíndez, quien voló para meter una mano milagrosa y mantener su arco en cero. El cuadro ecuatoriano encontró su respuesta con destellos de Keny Arroyo y Nilson Angulo por la banda izquierda, cuyo centro peligroso al área chica no encontró quién rematara.

Lo más destacado del segundo tiempo y los penales

La igualdad continuó en la segunda mitad del partido, a pesar de los cambios para revolucionar el ataque por parte de ambos técnicos, enviando esta semifinal amistosa directamente a la tanda de penales en Yokohama. Ya desde los 12 pasos, el golero nipón Zion Suzuki le detuvo el tiro a Byron Castillo antes de que su compañero Daizen Maeda anotara el definitorio a favor de los locales y sellara el pase a la final, que será ante Nueva Zelanda (derrotó en penales a Panamá).

“El partido fue parejo contra una selección de Japón ya consolidada. Mejoramos del partido anterior, en especial en la primera parte. Fue en un contexto diferente y de prueba. Hay siete u ocho cambios para observar comportamientos de futbolistas que no jugaban”, analizó el estratega de 50 años después del match. Y concluyó: “Hoy se notó en el juego los días de trabajo. El equipo fue mucho más fresco. Creo que si quitamos los penales, nos vamos con una buena sensación. Faltan jugadores fundamentales para la selección. Una vez los tengamos, seguro se irá potenciando el equipo”.

Si se toma como referencia este resultado como una derrota, sería la tercera consecutiva de la Tri, algo que no sucedía desde mediados de 2021, cuando cayó 2-0 ante Brasil (en Porto Alegre) y 2-1 con Perú (en Quito) por las Eliminatorias camino a Qatar 2022, resultados adversos que se sumaron a la caída en el debut por Copa América contra Colombia (1-0).