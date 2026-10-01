Real Madrid y Barcelona, en guerra: la dura sanción que pidió Florentino Pérez en UEFA

En el medio de la polémica por las infracciones contra el Fair Play financiero cometidas por el Manchester City, el Real Madrid volvió a la carga contra el Barcelona , y por medio de un comunicado en su página web, confirmó que presentó nueva evidencia a UEFA en el "caso Negreira".

Este caso refiere a José María Enríquez Negreira , quien entre 2001 y 2018 recibió pagos de 8,4 millones de euros de parte del club catalán, mientras era el segundo al mando del Comité Técnico de Árbitros.

UEFA abrió un expediente en 2023 para investigar el caso, pero Florentino Pérez , quien hizo una de sus promesas de campaña ir a fondo con este caso, presentó nueva evidencia, y, según información de medios especializados, pediría un castigo ejemplar, que iría desde la quita de los títulos obtenidos en ese período y la prohibición de participar en competencias internacionales.

UEFA confirmó la recepción de una cantidad sustancial de documentos relacionados con el CASO NEGREIRA por parte del REAL MADRID.



Florentino Pérez pide que SE REMUEVAN todos los títulos que el Barcelona ganó entre 2001-2018.



Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA… https://t.co/KoZ5jnHvhL pic.twitter.com/WBm7chQOiB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2026

El comunicado del Real Madrid

"UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros", comenzó el comunicado de la Casa Blanca.

"El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados", menciona en su mensaje sobre el castigo, sin brindar muchos detalles.

En mayo de este año, Florentino Pérez brindó una conferencia de prensa, en el medio de las dudas sobre su continuidad en la presidencia del Real Madrid, y dejó una frase fulminante sobre el caso Negreira: "Nos hemos quedado en blanco y yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque me las han robado".

Florentino y el caso Negreira: "He ganado siete Champions y siete ligas. Podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado" pic.twitter.com/oEq1hQK2ys — MARCA (@marca) May 12, 2026

La respuesta del Barcelona no tardó en llegar

La respuesta del Barcelona no tardó en llegar, con el club catalán emitiendo un comunicado en su página: "La UEFA no ha abierto ningún nuevo procedimiento contra el FC Barcelona. El procedimiento se inició en 2023 con el nombramiento de dos investigadores que desde entonces han llevado a cabo las acciones que consideraron oportunas. El Club siempre ha cumplido con todas sus solicitudes".

"De conformidad con la legislación aplicable en esta materia, este procedimiento está sujeto al resultado del proceso penal que actualmente se está tramitando en España y seguirá estándolo", aseguró el club en su mensaje, en el que también acusó al Real Madrid y a ciertos medios de comunicación de alterar la información: "El FC Barcelona reitera su plena cooperación con las autoridades competentes y pide rigor y precisión en la información relativa a este procedimiento".

OFFICIAL: Barcelona statement after UEFA update on Negreira case.



“In response to the reports published regarding the alleged reactivation of the UEFA proceedings in the Negreira case, FC Barcelona wishes to make the following clarifications:



UEFA has not opened any new… pic.twitter.com/E3SP6EQ7aa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Con respecto a la posible prohibición para participar en competencias internacionales, el comunicado fue claro: "Desde que comenzó la investigación, el FC Barcelona ha seguido obteniendo su licencia UEFA sin objeciones y ha participado en competiciones de la UEFA".