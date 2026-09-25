Impacto en la Premier League: encontraron culpable al Manchester City y auguran una histórica sanción.

El Manchester City de la Premier League inglesa fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos que le imputaba la liga por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Las sanciones todavía no fueron definidas, pero el club prevé apelar y el abanico de medidas incluye desde multas económicas, deducción de puntos, quita de títulos y hasta la expulsión de la competición, según informó el medio norteamericano The Athletic.

La resolución llega mientras el equipo dirigido por Enzo Maresca lidera la liga británica con puntaje perfecto (cinco victorias en cinco partidos) y el clásico ante el United ganado en Old Trafford la fecha anterior. Durante el último mercado de verano, el City invirtió 450 millones de libras esterlinas (casi USD 600 millones) e incorporó al argentino Enzo Fernández desde Chelsea por una cifra récord para el fútbol británico de 125 millones de libras (unos USD 165M).

Las acusaciones fueron presentadas en febrero de 2023, tras una investigación de cuatro años. Fuentes cercanas al caso indicaron a The Athletic que el club fue hallado responsable de todos los cargos menos uno. La investigación comenzó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados del City. La Premier League acusó a la institución de no entregar información financiera precisa ni detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores. También le atribuyó infracciones de las reglas de juego limpio financiero de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, y de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la competición inglesa.

El City negó siempre las acusaciones. En su comunicado de 2023, manifestó estar “sorprendido” por los cargos y afirmó que recibía “con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición”. Un portavoz del City sostuvo que la causa aún no concluyó y que existen elementos pendientes bajo estricta confidencialidad.

La historia del Manchester City desde la llegada de los petrodólares

Bajo la propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuyo grupo Abu Dhabi United compró el club en 2008, el City obtuvo ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga inglesa y una Champions League. Seis de sus campeonatos de liga fueron conquistados después de que se presentaran los cargos. Durante el período al que se refieren las presuntas infracciones, el equipo ganó tres veces la Premier League, dos veces la FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield. Las acusaciones, vigentes desde las filtraciones de 2018, acompañaron la consolidación deportiva del club como uno de los principales ganadores del fútbol inglés.

En febrero de 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en sus competiciones y le impuso una multa de 30 millones de euros (USD 32,2 millones). La sanción se originó tras la difusión de los documentos de Der Spiegel. Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la exclusión de las competiciones europeas. El organismo concluyó que las presuntas infracciones de las reglas financieras no habían sido demostradas o habían prescrito, porque algunos hechos se remontaban a un período demasiado lejano para ser castigados según el reglamento de la UEFA.

Sin embargo, el tribunal declaró al City responsable de no colaborar con la investigación al no aportar una cantidad sustancial de pruebas. Calificó esa conducta como “grave” y sostuvo que debía ser “seriamente reprochada”, por lo que redujo la multa a 8,8 millones de libras esterlinas (casi USD 12M).

La regla W.51 de la Premier League contempla una amonestación, sanciones económicas, deducción de puntos o la expulsión de la liga. El panel también puede combinar esas medidas o imponer otras que considere apropiadas, de acuerdo con la regla W.51.7. Una eventual deducción de puntos podría aplicarse de forma inmediata o retroactiva, con la posibilidad de que el club pierda títulos ya conseguidos. James Hill, director jurídico especializado en regulación deportiva de Onside Law, explicó a The Athletic en 2023: “Es de esperar que, si hay una deducción de puntos, se aplique en adelante”.