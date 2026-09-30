Omán necesitaba un gol para eliminar a Irak. A pesar de lograrlo, tuvo que definir su destino en la Copa del Golfo a través del azar.

Metió el gol de la clasificación de su país pero un error los mandó a un sorteo: la insólita historia que recorre el mundo

Sin dudas, el hecho más insólito de esta fecha FIFA . Todo aconteció en la clasificación a las semifinales de la Copa del Golfo en Yeda, Arabia Saudita, donde la selección de Omán y la de Irak se sometieron a un sorteo en un hotel tras igualar en todos los criterios reglamentarios, en un desenlace alterado por la amonestación que recibió un futbolista al festejar su propio gol.

La resolución administrativa ocurrió al cierre de la fase de grupos de la 27ª edición del torneo regional, en una jornada en la que el seleccionado omaní superó por 3-1 a Kuwait y el combinado iraquí cayó por 2-0 ante el equipo anfitrión.

Antes del desenlace de los partidos en el estadio Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, la tabla de posiciones otorgaba la ventaja al conjunto iraquí. Pese a caer ante los locales, Irak mantenía el segundo puesto del Grupo Uno con cuatro puntos, producto de cuatro goles a favor, cinco en contra y un registro de ocho tarjetas amarillas. En ese instante, el triunfo parcial de Omán por 2-1 frente a Kuwait resultaba insuficiente para alterar el orden, ya que el cuadro omaní sumaba la misma cantidad de puntos pero contaba con solo tres goles convertidos, un factor que favorecía a los iraquíes por mayor cantidad de tantos anotados.

La ecuación matemática cambió en el minuto 84 del compromiso entre omaníes y kuwaitíes. El delantero Musab Al-Shaqsi conectó un cabezazo tras un tiro libre y marcó el 3-1 definitivo. Esta anotación igualó de manera exacta los registros de Omán e Irak en puntos, diferencia de gol y goles anotados, además del antecedente directo entre ambos planteles, que habían empatado 1-1 en la jornada inaugural del torneo.

El error que lo cambió todo

Con la paridad absoluta en las primeras instancias de desempate, la reglamentación estipulaba que el cupo a la siguiente fase debía asignarse al equipo con mejor desempeño en el criterio de juego limpio. En el momento en que la pelota ingresó en el arco, el seleccionado de Omán obtenía la clasificación directa hacia las semifinales por contabilizar siete tarjetas amarillas contra las ocho que acumulaban sus rivales de Irak.

Sin embargo, la emoción del festejo modificó de inmediato el panorama para la delegación omaní. Llevado por la euforia tras convertir el gol decisivo, Musab Al-Shaqsi se quitó la camiseta en la banda del campo de juego. El árbitro del encuentro aplicó el reglamento del fútbol e instrumentó la amonestación correspondiente al atacante. Esa tarjeta amarilla significó la octava sanción disciplinaria para el plantel de Omán en lo que iba de la competencia.

La sanción a Musab Al-Shaqsi anuló de forma automática la única ventaja que poseía el conjunto omaní sobre el iraquí. Al no registrar ninguno de los dos seleccionados tarjetas rojas durante la fase de grupos, ambos planteles quedaron igualados en cuatro puntos, cuatro goles a favor, cinco goles en contra, un empate en el enfrentamiento directo y ocho tarjetas amarillas. Sin más herramientas estadísticas ni disciplinarias en el reglamento para definir la segunda posición del grupo por detrás del líder Arabia Saudita, los organizadores del torneo tuvieron que recurrir a la última instancia prevista en el código de la competencia: la realización de un sorteo para determinar al semifinalista.

Los integrantes del comité de competición de la Federación de Fútbol del Golfo, encabezados por el directivo Khalid Al-Muqrin, se reunieron en el hotel Intercontinental de Yeda junto a los delegados oficiales de Omán e Irak. En ese recinto se examinaron minuciosamente los informes firmados por los árbitros de ambos encuentros para ratificar que la paridad en las amonestaciones era absoluta. Una vez comprobada la igualdad en cada uno de los ítems del reglamento, los dirigentes efectuaron el sorteo formal ante la presencia de las dos delegaciones. El azar favoreció a la selección de Omán, que obtuvo el billete a las semifinales de la Copa del Golfo, mientras que la delegación de Irak quedó eliminada del certamen sin haber perdido la posición en la cancha.