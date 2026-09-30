"My name is Lautaro Di Lollo": Boca presentó sus redes en inglés y estallaron los memes

El club estrenó cuentas para el público angloparlante y el defensor volvió a convertirse en protagonista por su particular presentación.

Boca lanzó este miércoles sus nuevas cuentas oficiales de Instagram y X en inglés , una iniciativa con la que busca ampliar su llegada internacional y acercar contenidos a los seguidores de habla inglesa. La presentación se realizó mediante un video protagonizado por integrantes del plantel profesional y rápidamente tuvo a Lautaro Di Lollo como principal figura en las redes.

La pieza comienza con Santiago Ascacibar diciendo “Hello everybody” y continúa con el entrenador Rodolfo Arruabarrena , quien aporta un “welcome to Boca Juniors”. A partir de allí aparecen distintos futbolistas repartiendo las frases utilizadas para anunciar el lanzamiento.

Entre los participantes estuvieron Alan Velasco, Ángel Romero, Enner Valencia y Sebastián Villa, además de otros integrantes del equipo. Sin embargo, una de las intervenciones que más repercusión generó fue la del marcador central.

“My name is Lautaro Di Lollo”, expresó Di Lollo mirando a cámara, con una seriedad y pronunciación que inmediatamente fueron tomadas por los usuarios para generar memes, comentarios y nuevas versiones del video.

También tuvo protagonismo Facundo Herrera, quien apareció inmediatamente después y se presentó con un breve “I'm Jagger”. Sin embargo, buena parte de las reacciones terminaron concentrándose nuevamente en su compañero de zaga. El lanzamiento encontró así en Di Lollo un protagonista inesperado y rápidamente celebrado por los hinchas.

LOS CENTRALES DE BOCA pic.twitter.com/vxtsJYFDj2 — Vago (@vagoxeneize12) September 30, 2026

Cuantas veces viste el vídeo de la cuenta de Boca en inglés?

- Mai nei is Lautaro Di Lollo — (@Xeneize_gaby) September 30, 2026

Pedile un saludito a Di Lollo in english jaja — Javi Fonseca (@javifonse05) September 30, 2026

zeeekiell di lollo here, sending you my t-shirt for you to vacilate https://t.co/MXr9MOlIVD — de boca como martin (@miicac__) September 30, 2026

Di lollo can you send me a jersey so i can flex it pls? https://t.co/iZPlXonh4B — jeroo (@Jeroop8) September 30, 2026

Di Lollo, otra vez protagonista en las redes

La repercusión no apareció de casualidad. Durante las últimas semanas, el defensor se había convertido en uno de los futbolistas más virales del plantel por una serie de saludos personalizados que comenzaron a circular entre los hinchas.

Distintas cuentas recopilaron videos en los que Di Lollo enviaba mensajes de cumpleaños y otras dedicatorias, con especial atención sobre su manera de pronunciar el apellido y algunas expresiones que terminaron incorporándose al humor cotidiano de los simpatizantes.

Uno de esos momentos surgió cuando entregó una camiseta y lanzó la frase “Para que la vacile de regalito”, que también comenzó a ser repetida en X y otras plataformas.

El fenómeno incluso se trasladó al propio vestuario. Después de la victoria 3-2 ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, Di Lollo publicó imágenes de la jornada acompañadas por la canción “Aprenderás a llorar”, de Los Palmeras. Sus compañeros respondieron con mensajes como “Zekieeeel”, “Vacilá” y “Eso Lollio”.

El nuevo lanzamiento volvió a potenciar ese personaje espontáneo. Ander Herrera reaccionó directamente al video de presentación con otra frase que rápidamente llamó la atención: “Di Lollo me hace feliz”.

El español ya había participado del intercambio días atrás, cuando le pidió públicamente al defensor que enviara “un saludito a los bosteros que vivimos en España”.

Más allá del costado humorístico, la iniciativa tiene un objetivo institucional concreto. Con sus nuevos perfiles en inglés, Boca busca expandir su marca internacionalmente y generar contenidos específicos para una audiencia global.

La estrategia encontró rápidamente una cara inesperada. Entre presentaciones preparadas y mensajes institucionales, Di Lollo volvió a quedar en el centro de la conversación digital y confirmó su particular lugar dentro del fenómeno viral que rodea actualmente al plantel.