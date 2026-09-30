La Bombonera para 80 mil personas: Boca presentó a los socios el proyecto de ampliación

La dirigencia mostró por segunda vez los detalles del plan, que contempla una cuarta bandeja, nuevos accesos y una renovación integral del estadio.

La ampliación de La Bombonera, el sueño de todos los hinchas de Boca.

Boca dio un nuevo paso en el proyecto para ampliar y modernizar La Bombonera . Durante la noche del martes se realizó en el Salón Filiberto del estadio la segunda presentación destinada a los socios, donde representantes del club explicaron las distintas etapas previstas y mostraron imágenes y videos de cómo quedaría el escenario una vez finalizadas las obras.

La iniciativa forma parte del Master Plan impulsado durante la gestión de Juan Román Riquelme y tiene como uno de sus principales objetivos llevar la capacidad del estadio Alberto J. Armando desde los aproximadamente 57.000 espectadores actuales hasta unos 80.000 .

Durante las reuniones con los socios se detallan las modificaciones proyectadas y se responden consultas relacionadas con las obras. La intención de la dirigencia es que los hinchas conozcan de primera mano el alcance de una intervención que pretende ampliar el estadio sin abandonar su ubicación actual.

Ayer por la noche, en el Salón Filiberto de la Bombonera, se realizó la segunda presentación a los socios del proyecto de ampliación de nuestra casa. Un paso más hacia la Bombonera que todos soñamos. #Bombonera #AmpliacionYa #BocaJuniors pic.twitter.com/PoifcVd6rV

Una primera etapa permitiría elevar el aforo hasta aproximadamente 71.000 espectadores, mientras que posteriores trabajos sobre palcos, plateas y sectores populares completarían el crecimiento hasta las 80.000 localidades.

Bueno. Por primera vez tenemos fotografía oficial filtrada de lo que va a ser la bombonera. pic.twitter.com/Rh3ZJzh0SW — Ampliar La Bombonera (@AmpliacionBoca) September 30, 2026

Cómo sería la ampliación de La Bombonera

El proyecto contempla la construcción de una cuarta bandeja, que incorporaría alrededor de 6.500 nuevas butacas, además de cuatro torres de circulación y distintos puentes peatonales vinculados con el sector de las vías del Ferrocarril Roca.

También están previstas modificaciones en las tribunas y una renovación del área de palcos, con 216 nuevos espacios distribuidos en seis niveles, además de nuevas plateas preferenciales y sectores destinados al público general.

Uno de los puntos centrales del plan es que la ampliación pueda realizarse sin adquirir las viviendas lindantes y sin mudar al equipo a otro escenario de manera permanente.

La primera intervención proyectada será en la tribuna Socios Norte, debajo del sector ocupado por La 12. Allí se plantea construir un nuevo patio gastronómico, ampliar los baños y mejorar los pasillos internos para sumar servicios y comodidad.

BOCA



Sigue adelante con la reforma y ampliación de La Bombonera

ETAPA 1 (las obras que no requieren perder la localía)



Se viene la construcción del patio de comidas para el sector SOCIOS NORTE BAJA (similar al del Sector L) lo que significará una gran comodidad y servicio… pic.twitter.com/R8f1g4bM1r — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 28, 2026

El club ya avanzó además con otras tareas de modernización. Entre ellas aparece la renovación de la Puerta 3, sobre Brandsen 805, donde se instaló una fachada vidriada, nuevos accesos y una pantalla LED. También fue reacondicionado el histórico hall de ingreso.

Otro de los espacios incorporados recientemente fue el Hard Rock Café Boca Juniors, ubicado en el sector de la platea K y con capacidad aproximada para 270 personas.

Las últimas frases de Riquelme sobre la ampliación de La Bombonera

Riquelme se refirió anteriormente al proceso y destacó la intención de continuar mejorando las instalaciones. “Estamos muy contentos de cómo va mejorando nuestro estadio. El plateísta lo merece. Ellos son los dueños de nuestra casa, intentamos cada día avanzar y crecer”, expresó.

También confirmó avances administrativos para otros proyectos del club: “Nos dieron el permiso de la unión de la parcela para hacer el polideportivo para las otras disciplinas. Estamos en el último paso para arrancar la obra”.

Sobre los plazos concretos de la remodelación de La Bombonera, evitó establecer fechas: “El tema de la cancha, el día que tengamos posibilidades te voy a decir. Vamos a seguir trabajando y adelante, siempre cumplirle al hincha”.

La segunda presentación ante los socios representa así otro avance institucional de un proyecto que busca transformar progresivamente uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino.