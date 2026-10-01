Los requisitos de Racing a Estudiantes para el traspaso de Rojo

La Academia aceptó negociar al defensor, que no se está presentando a entrenar para presionar por su salida.

Tras la discusión acalorada que se informó entre Marcos Rojo y Diego Milito, Racing aceptó negociar la salida anticipada del defensor central a Estudiantes de La Plata , que lo quiere para las semifinales de la Copa Libertadores , pero impuso tres exigencias económicas innegociables.

Para rescindir el contrato antes de diciembre, la dirigencia de la Academia exige que el Pincha pague un resarcimiento por los tres meses restantes de vínculo. Además, el club comprador debe asumir la deuda salarial completa que la dirigencia de Avellaneda mantiene con el jugador y abonar un bonus por cada partido que el defensor logre disputar en la Copa Libertadores.

En el momento que Estudiantes clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, tanto la dirigencia como su entrenador sabían que no podrían contar en la ida contra Flamengo con Leandro González Pírez ni Tomás Palacios, por lo que se empezó a especular con la búsqueda de un reemplazante.

Mientras Rojo continúa plantado y sin entrenarse en Racing, la Academia estableció que solo le abrirá la puerta de salida si Estudiantes lo resarce económicamente por los tres meses que le quedan de contrato en Avellaneda, se hace cargo de la deuda salarial que mantiene con… pic.twitter.com/2YGltf7tRM

El nombre de Marcos Rojo surgió rápidamente, a pesar de que los hinchas del Pincha no quedaron con una buena imagen del defensor tras su salida para ir a Boca. Sin embargo, el presidente Juan Sebastián Verón y los encargados del fútbol, Agustín Alayes y Marcos Angeleri, dieron el visto bueno absoluto para su retorno.

Tras la eliminación de Racing de Copa Argentina en manos del Xeneize, Rojo pidió una reunión con Milito para pedirle que lo deje salir a Estudiantes, pero el presidente se negó rotundamente.

Esto llevó al defensor a abandonar los entrenamientos de la Academia, para presionar a Milito a que acepte la negociación con Estudiantes. Finalmente, con las exigencias económicas mencionadas, el Pincha conoce los requerimientos para avanzar por el defensor.

OTRO FALTAZO



Marcos Rojo faltó sin aviso al segundo entrenamiento consecutivo de Racing y es casi un hecho que recibirá alguna sanción de parte del club.



Desde el entorno del defensor aseguran que su intención es no regresar más a las prácticas como modo de presión para… pic.twitter.com/HnEFgLVhrz — Racing de Alma (@racingdealma) October 1, 2026

Si finalmente no se hace la operación, que Estudiantes tiene hasta el 9 de octubre para cerrar (porque es la fecha límite para inscribir cambios en la lista de la Copa Libertadores), probablemente Rojo quede colgado en Racing hasta la finalización de su contrato en diciembre.

Verón, presente en Copa Argentina con el plantel de Estudiantes

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, tomó la decisión de viajar y acompañar de manera presencial al plantel para el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina ante Platense en Florencio Varela.

La postura del máximo dirigente albirrojo busca blindar al grupo y dar un mensaje de respaldo institucional tras la tormenta desatada en la Supercopa Internacional ante Rosario Central y el polémico informe presentado por el árbitro Darío Herrera.

#EDLP | La Bruja, presente



Juan Sebastián Verón llegó a Florencio Varela, acompañado por parte de la dirigencia, para presenciar el encuentro entre Estudiantes y Platense por Copa Argentina pic.twitter.com/Xb4Et6FtIS — Punto Capital Noticias (@CapitalPunto) October 2, 2026

La figura del presidente quedó en el centro de la escena luego de que el árbitro Herrera lo incluyera en el informe oficial por los incidentes registrados al término del partido frente al Canalla. En imágenes de la transmisión oficial se observó el momento que ingresó al campo de juego para discutir con el colegiado, pero no se llegan a escuchar los insultos que Herrera asegura que existieron.

Pese a que la dirigencia albirroja desmintió categóricamente los dichos del juez y ultima los detalles de un descargo formal para defender al mandatario, Verón optó por no alejarse de la escena pública ni refugiarse en los palcos.