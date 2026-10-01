Cipo va por la remontada ante Sol: la confianza del capitán antes de la definición

El Albinegro cayó por la mínima en Formosa y el domingo buscará revertir la serie ante Sol de América en La Visera. Marcos Pérez, capitán del equipo palpitó el duelo en LM.

Cipolletti se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada. El domingo, La Visera de Cemento será escenario de la revancha ante Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal . Pese a la derrota en la ida, puertas adentro el mensaje es uno solo: tranquilidad, confianza y hacerse fuerte en casa.

Apenas terminó el encuentro en Formosa, las palabras comenzaron a repetirse entre los protagonistas. No hubo tiempo para agachar la cabeza y desde el pitazo final, el Albinegro se enfocó en que la historia quedó abierta y que restan 90 minutos frente a su gente para buscar el pasaje a semifinales.

Ese mensaje también se trasladó a las redes sociales de varios integrantes del plantel y en su capitán, uno de los referentes que tiene este Albinegro. “Estos partidos se afrontan con la responsabilidad que se merecen este tipo de partidos pero con tranquilidad. Sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer lo vamos a sacar adelante y seguiremos en carrera”, dijo Marcos Pérez a LM.

En Formosa, Cipolletti tuvo momentos de iniciativa, generó situaciones pero no consiguió concretarlas. Además, las altas temperaturas y la humedad fueron un desafío extra para un plantel acostumbrado a las condiciones del sur, de la Patagonia.

Omar Novoa

Dentro del análisis, el 1 a 0 dejó una serie abierta y un balance “positivo”. El Capataz, en La Visera, tendrá ventaja deportiva debido a su posición en la Fase Campeonato, por esto una victoria por la mínima le dará el paso a la próxima llave en búsqueda del gran sueño.

Sin embargo, dentro del vestuario buscan que ese beneficio no se transforme en un condimento que relaje o de confianza de más. El rival merece respeto y el objetivo es que la ventaja no modifique la intensidad del equipo. “No se piensa tanto por cómo se dio la ida, sabemos que necesitamos una victoria para pasar de fase sí o sí y vamos por eso. No nos asusta pensar en eso porque es nuestra forma, salir a ganar todos los partidos”, sostuvo.

Pérez fue uno de los primeros refuerzos anunciados por Cipolletti para esta temporada. Llegó con experiencia y rápidamente se adueñó del mediocampo hasta transformarse en una de las piezas más importantes de Enríquez. A sus 33 años, se convirtió en el tractor de la mitad de la cancha. Su presencia fue difícil de reemplazar y, con 19 partidos disputados, es uno de los futbolistas que más minutos acumuló durante la campaña.

A esa continuidad se le sumó otro reconocimiento, la capitanía. Desde ese lugar, Pérez intenta marcar el camino de un plantel que está a un partido de meterse entre los cuatro que continuarán peleando por el primer ascenso. “Uno trata de empujar siempre para adelante y marcar una línea que es la del compromiso, el trabajo duro y la entrega al ciento por ciento. Entiendo que esa es la forma de mantener al grupo firme y enfocados en los objetivos”, aseguró.

Claudio Espinoza

La confianza de un grupo que vivió momentos límite

Como todos los equipos en una temporada extensa del Federal A, Cipolletti atravesó buenas y malas. Hubo momentos de comodidad y otros donde las cosas se pusieron difíciles. Sin embargo, sobre el cierre del Nonagonal el Albinegro mostró tranquilidad que ahora busca trasladar a los playoffs.

Con este contexto la caída por la mínima en Formosa no generó desesperación. La confianza se mantuvo puertas adentro y es la misma que los futbolistas expresan hacia afuera. “El grupo tiene eso, tiene confianza porque sabe de lo que es capaz, aunque a veces pueden no salir las cosas, todos se entregan al máximo por lograrlo. Ese es el espíritu que tiene este equipo y eso genera un estado de optimismo general, al saber que si cada uno aporta lo que tiene que aportar somos un equipo serio”, reconoció el capitán.

Después de quedar libre en la Zona Campeonato, Cipolletti ingresó en un tramo donde cada fecha comenzó a tener carácter decisivo. El panorama se volvió complejo, la exigencia aumentó y el margen para dejar puntos en el camino se achicó.

El equipo consiguió atravesar ese escenario y llegó hasta los cuartos de final. Ahora tendrá por delante una situación diferente, deberá revertir por primera vez una serie de eliminación directa en esta campaña. “No me ha tocado estar en estos tipos de definiciones de ida y vuelta con ventaja deportiva. Pero sí lo vivo y vivimos como una final”; afirmó.

Omar Novoa

Para Pérez será también una experiencia nueva dentro de su recorrido, aunque la presión de jugar partidos determinantes dejó de ser una novedad hace varias semanas y tampoco lo es para él. ”Hace ya varios partidos que afrontamos como finales porque los últimos 4 o 5 partidos fueron claves y los sacamos adelante. Tengo mucha fe que este no va a ser la excepción”, concluyó.

El domingo no tendrá demasiado lugar para las especulaciones. Sol de América llegará a Cipolletti con un gol de ventaja y el Albinegro tendrá a La Visera de su lado.