Jugó en Juventus e Inter, sueña con dirigir a Boca y se deshizo en elogios a Riquelme

Boca fue su sueño siempre. Lo dejó en claro en más de una oportunidad cuando todavía era jugador de fútbol, antes de su retiro en enero del corriente año. Pero su interés no alcanzó para ser pretendido por el club y finalmente no pudo llegar como jugador.

“Obvio que como hincha tengo el sueño de algún día dirigir a Boca, pero todavía estoy sacando la Licencia PRO, termino en diciembre“. Quien fue claro en sus palabras con Tyc Sports fue Felipe Melo , mediocampista brasileño que tuvo una destacada carrera por clubes como Juventus, Fiorentina, Inter de Milán, Flamengo , entre otros clubes de jerarquía a nivel mundial.

En sus palabras se dirigió al presidente de Boca, Juan Román Riquelme: ” Soy hincha y amigo del 10, de Riquelme, que para mí es el más grande de la historia. Hablo con él siempre por WhatsApp, casi todas las semanas. También estoy contento porque mi ídolo está haciendo un buen trabajo en el club“.

Sobre el presente del club, analizó: “Veo que Boca ahora mismo vive un buen momento. La verdad es que estoy re contento, re feliz porque Boca puede ganar un título importante este año como la Sudamericana. Va a jugar contra un gran equipo que es Vasco (Da Gama)”.

El brasileño se encuentra en la Argentina y este martes se acercó a La Bombonera para realizar una visita por la parte externa e interna del mítico estadio. Fue el propio club quien compartió las imágenes de él caminando por el barrio de La Boca: "Es un placer recibirte en nuestra casa".

Es un placer recibirte en nuestra casa, @_felipemelo_ pic.twitter.com/dDcZk0Z3dU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 29, 2026

Por qué Vasco Da Gama no puede jugar en el Maracaná ante Boca: el sorpresivo pedido a su rival

Vasco Da Gama busca estadio para la definición ante Boca por la Copa Sudamericana, que ya tiene fechas y horarios confirmados. El Maracaná era una posibilidad pero un contexto marcado por una seguidilla de partidos de fútbol, sumado a la presentación de NFL del pasado domingo y otras situaciones que acomplejaron la situación, hacían que el club se vea en serios problemas para definir la serie en el mítico estadio brasileño. Finalmente, no podrá jugar allí.

Luego de alguna gota de esperanza para hacer de local en ese recinto, le hicieron un llamado a los directivos del club para dejarles en claro que no se jugará esa definición en ese campo de juego.

Por qué Vasco Da Gama-Boca no se juega en el Maracaná

Según se conoció, el consorcio conformado por Flamengo y Fluminense, dos clubes que utilizan el estadio para sus partidos de local, decidieron rechazar el pedido de Vasco para el partido de vuelta, como lo hicieron en otras oportunidades. Lo cierto es que ante esto, el club se encuentra en un grave problema.

Es que el club todavía no recibió aprobación por parte de la Conmebol para hacer de local en su estadio debido a que tiene menor capacidad a la que requiere el ente para este tipo de cruces (necesita 30 mil localidades y tiene poco más de 20 mil).

Lo cierto es que deberá trabajar a contrarreloj para conseguir un recinto que reúna las condiciones para que pueda migrar su localía. Entre las opciones que se habían barajado aparecen el Estadio Nilton Santos, de Botafogo, pero fue rechazada por el propio club que busca lugar debido a que este cuenta con césped sintético. Ante la baja del Maracaná, esta chance podría reflotarse.

Debido a la rapidez con la que deben moverse para confirmar el recinto, empezaron las tratativas para que la federación acepte de igual manera su estadio a pesar de no cumplir con la capacidad de aforo. Cabe recordar que tienen tiempo para oficializar el escenario hasta antes del 10 de octubre.

Qué dijo el presidente del club sobre esta situación

"Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio. Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar", dijo Pedrinho, presidente del Vasco, con un mensaje para el presidente de Conmebol.

El clube le habría ofrecido a Boca menos de 4.000 entradas que se exigen para los visitantes pero esto habría sido rechazado por la comisión directiva del club de La Ribera.