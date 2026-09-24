Los millones de dólares que Boca lleva acumulados por competencias internacionales y cuánto más podría sumar

El Xeneize mantiene máxima prioridad en la Copa Sudamericana, siendo uno de los motivos el premio económico que entrega.

La Conmebol confirmó los premios que llevan acumulados los semifinalistas de las competencias internacionales, tanto la Copa Sudamericana como la Libertadores. Boca , que deberá enfrentar a Vasco Da Gama, l leva ganados US$ 6.280.000, por su participación en ambos torneos.

La división de ese premio se justifica de la siguiente manera: US$ 3.680.000 lo obtuvo por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores , en la que ganó dos encuentros y empató uno. Los US$ 2.600.000 restantes se fueron sumando por su clasificación en las tres fases jugadas de Sudamericana.

Además, se conoció lo que podría seguir sumando: en caso de avanzar a la final de la Copa Sudamericana, el Xeneize se aseguraría US$ 2.500.000 adicionales, que se le pagan al subcampeón del torneo. Si es campeón, el pago será de US$ 10.000.000.

La @Sudamericana publicó los premios que recibieron los semifinalistas.



#Boca acumuló hasta ahora US$ 6.280.000.



US$ 3.680.000 por su participación en grupos de #Libertadores.



US$ 2.600.000 por pasar 16vos, 4tos y llegar a semis de #Sudamericana.



Si #Boca llega a la… pic.twitter.com/lqa7lY6DTb — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 24, 2026

Este monto es una de las razones por las que Boca considera la competencia internacional como su prioridad en los tres frentes en los que sigue con vida, ya que la Conmebol entrega premios económicos mucho más grandes que los que brinda la AFA por ser campeón del Torneo Clausura o la Copa Argentina.

Por el lado de Estudiantes de La Plata, que es el otro equipo argentino que sigue en carrera a nivel internacional, por haber llegado a la semifinal de la Copa Libertadores, el Pincha acumula US$ 8.930.000, por sus dos victorias y tres empates en la fase de grupos y por haber eliminado a Universidad Católica y Corinthians en playoffs.

Si vence a Flamengo y clasifica a la final, asegurará US$ 7.000.000, que es el premio que Conmebol entrega al subcampeón, mientras que el que levanta la copa se lleva un increíble monto de US$ 25.000.000.

¡Los premios acumulados por los semifinalistas de la CONMEBOL @Libertadores y la CONMEBOL @Sudamericana durante sus campañas en el 2026!



Os prêmios acumulados pelos semifinalistas da CONMEBOL @LibertadoresBR e CONMEBOL @SudamericanaBR durante suas campanhas em 2026! … pic.twitter.com/9cCWt98bO7 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 24, 2026

La reunión en Conmebol con Riquelme y Verón

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, recibió en la sede de Paraguay a los dirigentes de los clubes semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana para hablar temas de organización y seguridad.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, estuvieron presentes, junto a Claudio Chiqui Tapia en la sede de Conmebol.

Se realizaron las reuniones de coordinación de cara a las Semifinales de la CONMEBOL @Libertadores y la CONMEBOL @Sudamericana, rumbo a Montevideo y Barranquilla pic.twitter.com/xZcMbBRFPG — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 24, 2026

Entre los temas a tratar, la organización de la Copa Sudamericana confirmó que la final se realizará en Barranquilla, a pesar de la información de que tanto Atlético Mineiro como Vasco Da Gama se oponían por la distancia entre ambos países.

Por otro lado, todavía no se resolvió en donde se jugará la vuelta de la semifinal entre Boca y Vasco Da Gama, ya que el club brasilero está esperando la aprobación del Consorcio del Maracaná, para saber si le alquilarán el mítico estadio. Lo que si se confirmó es que el Xeneize tendrá cuatro mil localidades para que sus hinchas asistan al encuentro de visitante.

Contamos en #F90 que terminó la reunión en Conmebol entre los dirigentes de los equipos semifinalistas. Se trataron temas de organización y seguridad para esta fase y para la final.

No está resuelto dónde jugarán Vasco y Boca. Esperan la resolución del Consorcio del Maracaná… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) September 24, 2026

En cuanto a Estudiantes de La Plata, Verón recibió la noticia de que Conmebol aprobó la petición del club de jugar en el estadio de Uno, a pesar de que el Pincha cuenta con las localidades justas aprobadas por la institución sudamericana. El encuentro será el 15 de octubre en la sede principal.