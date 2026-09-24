Vélez apeló el fallo de AFA a favor de Boca con un contundente escrito: el fuerte pedido que hicieron

La entidad que preside Fabián Berlanga no se da por vencida y apelaron con un fuerte texto en el que pidieron distintos puntos. Qué dice el texto.

Sin embargo, e incluso después de la fuerte advertencia de la AFA a la dirigencia del Fortín por una posible presentación en la Justicia Ordinaria , presentó una apelación en el Tribunal de Apelaciones de la AFA con pedidos claros.

Según el texto con el que apelaron, y fue compartido con el periodista Germán García Grova, solicitaron la revocación del fallo dispuesto por el Tribunal e incluso pidió a través de una medida cautelar dentro del Tribunal que "no se dispute el encuentro Racing Club-Boca Juniors correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina ".

Cómo se definirá en el Tribunal de Disciplina el partido entre Boca y Vélez de Copa Argentina.

A su vez, pidieron que "ni se programe o dispute la semifinal vinculada a esa rama, hasta que se resuelva el recurso o se adopte una nueva decisión expresa sobre la medida provisional".

En el escrito que lleva la firma del secretario del club Federico Balestrini y el presidente, Fabián Berlanga, pidieron que "se sancione a Boca Juniors con la derrota por retirada o renuncia, se registre el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 - Club Atlético Boca Juniors 0, se deje sin efecto la definición por penales y se declare al Club Atlético Vélez Sarsfield clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, conforme a los artículos 18.2 y 26.1 del Código Disciplinario".

En su fuerte y contundente escrito, citan los artículos 58.b y 58.f que le otorgan facultades al presidente del Tribunal de Apelaciones, Héctor Latorraga, para tomar decisiones en casos urgentes o protestas y para imponer, como también modificar o anular medidas provisionales. A su vez, también hacen uso del artículo 59.1 el cual establece que la apelación no suspende automáticamente el fallo, y mencionan el artículo 59.2 autoriza a suspender su ejecución en presencia de una petición.

El texto con el que apeló Vélez

Cuál es el fallo de la AFA que favoreció a Boca y apeló Vélez

1°) TENER POR PRESENTADA Y FORMALMENTE ADMISIBLE la protesta interpuesta por el Club Atlético Vélez Sarsfield respecto del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el día 2 de septiembre de 2026, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

2°) TENER POR ACREDITADO que el Club Atlético Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis (6) futbolistas extranjeros, excediendo el límite de cinco (5) jugadores extranjeros habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial, conforme lo establecido por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA–FAA.

3°) DECLARAR QUE LA CONDUCTA CONFIGURA UNA INFRACCIÓN REGLAMENTARIA RELATIVA A LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PLANILLA OFICIAL, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible.

4°) RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Vélez Sarsfield de sancionar al Club Atlético Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia.

5°) RECHAZAR la solicitud de registrar el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 – Club Atlético Boca Juniors 0.

6°) MANTENER EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CAMPO DE JUEGO.

7°) MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y RECHAZAR la solicitud de clasificación formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield.

8°) SANCIONAR AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS CON UNA MULTA EQUIVALENTE A MIL (1000) VALORES DE ENTRADA, por la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario.