El "Passucci de River" que jugó con los colores de Boca en el Regional Amateur y quedó eliminado en primera ronda

Es recordado por una patada que lesionó a un futbolista del xeneize y por ser multicampeón con el Millo.

La imagen resulta curiosa para cualquiera que lo haya visto defender la camiseta de River . Leonel Vangioni , uno de los laterales que más se identificó con el ciclo de Marcelo Gallardo , terminó jugando el Torneo Regional Amateur con una camiseta azul y amarilla.

A los 39 años, el Piri decidió continuar su carrera en el fútbol del interior y se sumó a Huracán de San Rafael , que armó un plantel con la intención de pelear por el ascenso al Federal A.

El detalle de los colores generó las inevitables bromas entre sus amigos, aunque el propio futbolista se encargó de aclarar que no se trataba de la camiseta de Boca.

“Yo con la de Boca no juego, juego con la de Huracán”, explicó Vangioni. Y agregó: “Mis amigos me dicen: ‘Estás jugando con la camiseta de Boca’. Pero no. Yo con la de Boca no juego, juego con la de Huracán. Todos mis clásicos rivales tenían azul y amarillo; Rosario Central y Tigres en México”.

La comparación con Roberto Passucci, histórico mediocampista de Boca recordado especialmente por su fuerte personalidad y por la patada que le dio a Oscar Ruggeri en un Superclásico de 1985, aparece como una licencia futbolera para describir a un defensor que durante su etapa en River también quedó asociado a la intensidad de sus cruces.

La patada que lesionó al Burrito Martínez en la serie de la Sudamericana 2014 es festejada hasta hoy por los hinchas del Millo.

La histórica patada de Vangioni al Burrito Martínez en el Superclásico de la Sudamericana 2014.

De campeón de América al fútbol del interior

La llegada de Vangioni a San Rafael significó mucho más que una incorporación para Huracán. El lateral llevaba una carrera marcada por grandes escenarios y títulos internacionales.

Su etapa más importante fue en River, donde entre 2013 y 2016 conquistó el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015, la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank.

El 'Millonario' jugará en diciembre próximo el Mundial de Clubes en Japón. Archivo Noticias Argentinas.

También pasó por Milan, Monterrey, Libertad, Newell's y Quilmes.

Con Monterrey sumó además la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que con Milan fue campeón de la Supercopa de Italia y con Libertad ganó el torneo paraguayo.

También tuvo tres apariciones con la Selección argentina, luego de haber debutado en 2009 durante el ciclo de Diego Maradona.

Un proyecto ambicioso que no pudo avanzar

Huracán de San Rafael había apostado fuerte para el Regional. El club incorporó 17 futbolistas, entre ellos Vangioni y el exarquero de River, Leonardo Díaz, con el objetivo de competir por el ascenso.

Con esa misma intención se sumó Daniel "Monito" Opazo, exCipo que jugó en primera para Newell's.

Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de acompañar esa inversión. En la Zona 1 de la Región Cuyo, el Globo acumuló tres empates y dos derrotas en sus primeros cinco partidos, sin conseguir ninguna victoria.

La eliminación quedó confirmada después de la derrota por 4-1 ante Pacífico de General Alvear. Cristian Estigarribia, en dos oportunidades, Ramiro Riarte y Mauricio Dalseco marcaron para el ganador, mientras que Pablo Páez descontó para Huracán. Con ese resultado, Pacífico aseguró el primer puesto y Deportivo Goudge se quedó con la segunda plaza.

Así terminó, antes de lo esperado, una aventura particular para Vangioni. El campeón de América con River, que alguna vez protagonizó fuertes duelos en los Superclásicos, volvió a ponerse los botines para jugar en el fútbol del interior y terminó defendiendo una camiseta que, por sus colores, inevitablemente despertó comparaciones con Boca.