La curiosa historia del futbolista que tiene el cabello más largo del mundo.

Juega para la selección de Anguila y se volvió viral en las redes por un par de jugadas en el último partido de su combinado nacional.

Son dos de las jugadas más bizarras y llamativas de esta fecha FIFA . Se tratan de dos expulsiones por tirones de cabello que marcaron el triunfo de A ntigua y Barbuda por 5-0 ante Anguila en un encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el estadio Sir Vivian Richards. Los dos jugadores del conjunto ganador recibieron la tarjeta roja directa tras sujetar las rastas de Aedan Scipio , delantero del seleccionado perdedor, durante los últimos minutos del partido.

El resultado ya estaba definido cuando Scipio ingresó al campo, ya que Antigua y Barbuda ganaba por cinco goles de diferencia ante el seleccionado que ocupa el puesto 210 en el ranking FIFA. El equipo que representa al país caribeño ocupa el penúltimo lugar de la clasificación, sólo por delante del combinado de San Marino.

La secuencia se volvió viral en las redes sociales por el peinado que tiene el delantero de 36 años, que se distingue por unas rastas que le llegan hasta los tobillos. Y es por eso que los medios internacionales destacaron que es el jugador con el “pelo más largo del mundo”. Para jugar, las lleva sujetas al cuerpo con una cinta alrededor de la cintura. Esa característica quedó en el centro de las acciones que derivaron en las dos expulsiones del conjunto local.

Zápas Ligy národ Antigua a Barbuda - Anguilla. Hosté prohrávali 0:5, kdy se za n v 69. minut dostal na hišt Aedan Scipio.



A práv jeho dredy sahající tém a k zemi pisply k vylouení dvou hrá soupee. pic.twitter.com/eaAVj8YF71 — Sporák (@SportakCZ) September 27, 2026

Scipio ingresó al minuto 69 del partido, ya con el marcador definido. Su participación en el encuentro duró poco más de 20 minutos, aunque alcanzó para alterar el cierre de un partido que parecía resuelto. Apenas tres minutos después de su ingreso, Keon Greene intentó detener al atacante de Anguila después de que este recuperara el balón. El jugador de Antigua y Barbuda lo sujetó de las rastas y lo tiró hacia atrás. La segunda tarjeta roja tuvo una secuencia similar. En el tiempo añadido, Shalon Knight tomó desde atrás el cabello de Scipio cuando el delantero avanzaba con el balón y lo derribó.

Quién es Aedan Scipio

El delantero de Anguila, que cuenta con solo 799 seguidores en sus redes sociales, divide su tiempo entre el Caribe y Londres y tiene una licenciatura de la Universidad de Hull en administración de empresas.

El delantero se desempeña en la selección de Anguila, administrada por la Asociación de Fútbol de Anguila, que se incorporó formalmente como miembro de la FIFA y de la Concacaf en 1996. Con una población de unos 15 mil habitantes en el territorio británico de ultramar, el equipo nacional compite habitualmente en los torneos de la región contra selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

En la tabla oficial actualizada por el máximo organismo del fútbol mundial, el conjunto de la isla figura con puntos que lo ubican en la base del ordenamiento, una colocación que ha mantenido de forma recurrente debido a la escasez de victorias en partidos internacionales de categoría ‘A’. Su promedio histórico en la clasificación ronda el puesto 202, habiendo alcanzado su registro más alto, la posición 189, en junio de 1997.

A pesar de las limitaciones estructurales de su liga local, el equipo masculino firmó el logro más relevante de su trayectoria en marzo de 2024, cuando superó la primera ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf por primera vez. Tras igualar sin goles en la ida frente a Islas Turcas y Caicos, el seleccionado empató 1 a 1 en el partido de vuelta en Providenciales y se impuso 4 a 3 en la tanda de penaltis. La nómina de futbolistas está integrada predominantemente por jugadores que actúan en la liga local anguilana —que cuenta con clubes como Roaring Lions y East Enders FC— junto a algunos elementos radicados en el fútbol semiprofesional del Reino Unido.