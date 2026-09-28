La fuerte revelación de Gustavo Alfaro acerca de su futuro como entrenador.

El cazador de utopías, Gustavo Alfaro , le puso fecha al fin de su carrera como entrenador. Tras vencer 2-0 a Bolivia en un amistoso, el director técnico anunció que se retirará como entrenador en la Selección de Paraguay .

El argentino, que tomó las riendas de la Albirroja el 16 de agosto de 2024, hizo historia en el Mundial 2026 (donde consiguió un emblemático triunfo ante Alemania) y tiene contrato hasta la edición 2030. Sin embargo, confirmó que ese será el último torneo que dirigirá en su carrera. "Yo le dije a mi representante: escuchá a todo el mundo, pero no hablés con nadie. Yo con el único que hablo es con Paraguay. Este va a ser mi último trabajo. Yo elegí Paraguay por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio", reconoció en conferencia de prensa.

Luego, aseguró que quiere disfrutar de sus lazos más cercanos. "Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último", insistió. A su vez, recalcó que tiene una misión con el plantel y que intentará cumplirla. "Todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, el proceso de Eliminatorias y lo que vivimos en el Mundial... Yo sentía que todavía había muchas cosas por hacer", indicó.

De todos modos, se mostró enfocado en lo que viene. " Me siento muy feliz por darle continuidad a este proceso. Este partido nos dio la posibilidad de probar jugadores. hubieron errores que tenemos que corregir y también cosas muy buenas", resaltó. Hasta el momento, Gustavo Alfaro dirigió 24 partidos al frente de Paraguay de los cuales ganó 11, empató siete y perdió solo seis. Desde su llegada, volvió a clasificar al equipo a un Mundial luego de varios años y, además, logró una victoria histórica ante Alemania en 16avos.

Los equipos sudamericanos se mueven en la fecha FIFA

Este lunes por la mañana Uruguay se repuso de la derrota ante Japón en el debut de Forlán como DT y fue contundente ante Corea del Sur, elenco que había goleado a la Ecuador de Marcelo Gallardo: victoria 4-1 en un amistoso donde los goleadores fueron Darwin Núñez por duplicado, Giorgian De Arrascaeta (salió por una grave lesión) y Min-Jae en contra.

Por su parte, Venezuela fue derrotado 2-1 sobre la hora por Japón. Se puso en ventaja a los 46', lo empataron a los 49' y se lo dieron vuelta a los 96' desde el punto penal.

Este martes será el turno de Brasil, que visitará a Australia y se enfrentarán a partir de las 7, hora de Argentina. Por la noche, la Estados Unidos de Mauricio Pochettino se medirá con Chile desde las 21. A las 23:30 será el turno del amistoso que protagonizarán México y Perú. Mientras tanto, la atención de los argentinos estará puesta en la primera de las tres presentaciones de la Selección Nacional en esta fecha FIFA. El miércoles, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Bolivia.