Preocupación en Uruguay y Flamengo por la fractura de De Arrascaeta: el video de la lesión.

El mediocampista tuvo que abandonar el campo de juego con fuertes gestos de dolor, en la goleada de la Celeste a Corea por 4 a 1.

La victoria de Uruguay , la primera del ciclo de Diego Forlán , por 4-1 ante Corea del Sur dejó una preocupación: Giorgian de Arrascaeta , figura del Flamengo , sufrió una fractura en la muñeca izquierda. La lesión fue confirmada por el club brasileño después de los estudios realizados al mediocampista en territorio surcoreano. El futbolista regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de someterse a una intervención quirúrgica.

El episodio ocurrió en el tramo final del partido, cuando De Arrascaeta resbaló y cayó con el brazo izquierdo extendido. El volante mostró signos de dolor de inmediato y solicitó atención médica dentro del campo. Poco después, dejó el encuentro y fue reemplazado por Rodrigo Zalazar. La lesión puso fin de forma prematura a una actuación en la que el jugador había sido decisivo para la Celeste. De Arrascaeta convirtió el segundo gol del equipo y participó con una asistencia en el primer tanto, antes de abandonar el césped por lesión.

La primera señal de alarma apareció apenas ocurrió la caída. Luego del encuentro, De Arrascaeta fue trasladado a una clínica local acompañado por integrantes del equipo médico de la selección. Allí se sometió a estudios por imágenes para conocer el alcance de la lesión. La radiografía confirmó la fractura y descartó que se tratara únicamente de un traumatismo producto de la caída.

El comunicado inicial de Flamengo había informado que el jugador había sufrido un traumatismo en el antebrazo izquierdo y que se encontraba bajo evaluación. Horas más tarde, el club brasileño comunicó que los análisis detectaron una lesión ósea en la muñeca, por lo que el uruguayo necesitará una operación.

El parte médico difundido por el Flamengo

“El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación”, sentenció el informe del club brasileño. La fractura en la muñeca izquierda obliga al futbolista a regresar a Brasil para continuar el tratamiento y definir los plazos de recuperación. El cuerpo médico de Flamengo revisará nuevamente al volante antes de establecer la fecha de la intervención y el posterior proceso de rehabilitación.

La confirmación de la lesión genera inquietud en Flamengo por la proximidad de los compromisos más importantes de la temporada. El equipo brasileño tiene previsto visitar a Estudiantes de La Plata el 15 de octubre, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha se disputará una semana después en el estadio Maracaná. La disponibilidad de De Arrascaeta para esa serie dependerá de la evolución que presente luego de la cirugía y de los tiempos que determine el departamento médico del club.

El uruguayo es una de las piezas habituales de Flamengo por su influencia en la creación de juego y su aporte en el área rival. Su ausencia, si se prolonga, también podría afectar una eventual presencia del equipo en la final del torneo continental, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario. De Arrascaeta quedó en duda para los dos partidos ante Estudiantes y para una posible final continental. Por ahora, Flamengo no difundió una estimación oficial sobre el período de recuperación ni precisó cuándo se realizará la operación.