Copa Argentina: Boca ya conoce el día y horario del cruce de octavos ante Vélez

El Xeneize sigue con vida en el certamen que otorga un cupo para disputar la Copa Libertadores de América 2027.

Boca viene de eliminar a Sarmiento en 16avos de la Copa Argentina.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó la fecha de la gran final de la Copa Argentina , además de los días y horarios de la fase de octavos de la competencia.

El partido que permitirá a uno de los dos equipos levantar el trofeo federal que, a su vez, le permite obtener uno de los cupos de clasificación directa al torneo internacional de la Copa Libertadores, será el miércoles 4 de noviembre , con horario y sede a confirmar.

Mientras que los ocho partidos que definen los cruces de los cuartos de final se disputarán en el plazo de dos semanas, entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, donde de los 16 equipos solo tres de los cinco grandes siguen en camino.

Como último partido de esta instancia se enfrentarán Vélez Sarsfield contra Boca Juniors el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, pero este es uno de los encuentros que aún no tiene sede confirmada.

Boca venció a Sarmiento en la Copa Argentina.

Antes, los cruces comienzan el próximo miércoles con el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda a partir de las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa, también conocido como "El Coloso del Parque".

Mientras que, del otro lado, Racing de Avellaneda deberá medirse frente a Belgrano de Córdoba una semana después, el 19 de agosto desde las 19:15 en el estadio Único La Pedrera, el recinto ubicado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Además, Estudiantes de La Plata enfrentará a Barracas Central el jueves 27 de agosto a partir de las 19:00; este es otro de los encuentros con estadio a confirmar.

Partidos de octavos de final por Copa Argentina

Atlético Tucumán - Independiente - 12/8 - 19:15 - Estadio Marcelo Bielsa

Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 - 17:00 - Estadio Norberto "Tito" Tomaghello

Banfield - Ferrocarril Midland - 18/8 - 21:15 - Estadio Nuevo Francisco Urbano

Racing - Belgrano (C) - 19/8 - 19:15 - Estadio Único La Pedrera

Aldosivi - Independiente Rivadavia (M) - 26/8 - 21:15 - Estadio Florencio Sola

Estudiantes de La Plata - Barracas Central - 27/8 - 19:00 - Sede a confirmar

Platense - Instituto (C) - 27/8 - 21:15 - Estadio Marcelo Bielsa

Vélez - Boca - 2/9 - 21:15 - Sede a confirmar

Escándalo en Boca: habló Carlos Palacios

El entorno de Carlos Palacios negó este miércoles que el jugador de Boca tenga vinculación con lacausa por narcotráfico que mantiene detenido en Chile a su suegro, Sebastián Soto Guerra, mediante un comunicado difundido después de que la Fiscalía Metropolitana Sur no descartara citar en el futuro a personas relacionadas con el imputado.

Según la representación del futbolista, Palacios no figura en el expediente ni en ninguna carpeta de investigación de la Policía de Investigaciones de Chile y, hasta el momento, no fue imputado ni citado a declarar.

La aclaración apareció luego de que el fiscal regional Héctor Barros explicara que la investigación continúa abierta y que no podían descartarse futuras citaciones, ya fuera en calidad de imputados o de testigos, si surgían nuevos antecedentes.

El caso alcanzó al entorno del atacante porque uno de los vehículos utilizados por Soto Guerra estaría registrado a nombre de Palacios, mientras que uno de los inmuebles allanados pertenece a Alexia Catalina, hija del detenido y pareja del jugador.

La investigación comenzó cuando Soto Guerra fue identificado mientras descargaba droga en una propiedad de La Florida. Los posteriores procedimientos permitieron secuestrar alrededor de 70 kilos de estupefacientes y armas de fuego.

El hombre de 33 años quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas y es señalado como uno de los presuntos integrantes relevantes de “Los Pájaros de La Legua”, organización criminal que opera en Chile.