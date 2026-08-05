Apareció un competidor: cuál es el otro club que quiere comprar a Chimy Ávila al igual que Boca.

Mientras finaliza los detalles de la incorporación del delantero ecuatoriano, Enner Valencia , Boca Juniors entró en negociaciones formales con otro atacante, Ezequiel "Chimy" Ávila . Pero en las últimas horas se conoció que también es pretendido por otro club argentino.

Según informó Augusto César en ESPN, tanto el Xeneize como Rosario Central se encuentran en busca de reforzarse con el atacante de 32 años, que en la actualidad es agente libre tras un último paso por Real Betis en el que convirtió 8 goles en 61 encuentros. En el pasado, Boca ya había hecho sondeos por Ávila, que tuvo un paso por las inferiores del club en su juventud, en enero de 2026, aunque en aquel momento permaneció en el club sevillano.

El rosarino, surgido en Tiro Federal y con pasado también en San Lorenzo, cuenta además con la particularidad de que su hermano Gastón pasó tanto por Boca como por Rosario Central, y hoy milita en el Canalla a préstamo desde Ajax. El Chimy, en tanto, puso fin a un periplo de 9 años en España en junio, donde tuvo pasos por Huesca y Osasuna además de Betis, donde alcanzó la final de la Copa del Rey en 2023 y Conference League en 2025.

En el camino también tuvo un sondeo para representar a la Selección de España, cuando fue incluido en una preselección en 2023, pero finalmente no fue elegido por Luis de la Fuente.

Enner Valencia arregló su llegada a Boca

El mercado de pases de Boca tiene una novedad importante para la tranquilidad del Vasco Arruabarrena: Enner Valencia acordó su llegada al Xeneize tras quedar libre de Pachuca y jugar los cuatro partidos del Mundial 2026 con la selección de Ecuador. El Diario Olé aseguró que el delantero arregló su contrato y llegará el fin de semana para firmar por 18 meses con el club de la Ribera, y ser el reemplazante de Adam Bareiro, que tiene un tiempo indefinido para volver a entrenar con el plantel, por una lesión lumbar.

Enner Valencia llega al Xeneize tras un paso irregular por el Pachuca de México y a punto de cumplir 37 años. Aún así, el delantero fue titular en todos los partidos de Ecuador en el Mundial, siendo una pieza clave del esquema de Sebastián Beccacece.

Enner Valencia arregló su llegada a Boca.

En el último semestre marcó solo cuatro goles en México, y no pudo anotar en la Copa del Mundo. Sin embargo, sus características pueden ser claves para Boca, que desde la lesión de Bareiro, sufre no tener un centro delantero que pueda aguantar la pelota y ser peligroso en el área. Miguel Merentiel suele estar más cómodo con un compañero que haga el trabajo sucio para que él pueda salir del área y asociarse.

A pesar de que su presente no es el mejor, y que las lesiones también pueden ser un tema de preocupación para el cuerpo técnico del Xeneize, Valencia tiene una carrera a puro gol: en 641 partidos tiene 196 goles y 68 asistencias. Además, aunque en 2026 no pudo marcar, en los otros dos Mundiales que jugó, si fue gran protagonista en Ecuador: en Brasil 2014 hizo tres goles en la misma cantidad de partidos y en Qatar 2022 tuvo las mismas estadísticas.